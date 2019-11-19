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"5 yıl içerisinde Jetgillerin hayatı gerçek olacak"

Geleceğin teknolojisi 3D yazıcılar ile önümüzdeki 5 yıl içerisinde Jetgillerin hayatı gerçek olacak. Evlere kurulacak 3D yazıcılar ile gıdadan tekstile, metalden plastiğe kadar birçok alanda ürün, bir tuşla üretilebilecek.
"5 yıl içerisinde Jetgillerin hayatı gerçek olacak"

Geleceğin teknolojisi olarak bilinen 3D boyutlu yazıcılar hakkında gazetemize konuşan Artıboyut kurucu ortağı Mustafa Üşenmez, önümüzde beş yıl içinde Jetgillerin hayatının gerçek olacağını söyledi. Üşenmez, “Tamamen yerli, eşi ve benzeri olmayan 3D boyutlu yazıcılar üretiyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Jetgillerin hayatı gerçek olacak. Bu yazıcılarla her şeyi üretebileceksiniz. Şu anda gıda, doku ve organ üretebilen makineler var. Bir tuşa basacaksınız istediğiniz ürün önünüze gelecek” dedi.

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100 YENİLİKÇİ PROJE GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Girişimcileri; yatırımcılar, mentorlar, danışmanlar ve potansiyel müşterilerle buluşturan Techankara Proje Pazarı, ATO Congresium’da kapılarını açtı. Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda bu yıl dokuzuncusu düzenlenen etkinlikte 100 yenilikçi proje görücüye çıktı.

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GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ 3D YAZICILAR

Projeler arasında en dikkat çekenlerden bir tanesi ise, tamamen yerli ve milli üretim olan 3D yazıcı ve atık plastiklerden bu yazıcılara filament üreten Artıboyut ürünleri oldu. Projeleri hakkında gazetemize konuşan Artıboyut Kurucu Ortağı Mustafa Üşenmez ise geleceğin teknolojisi 3 boyutlu yazıcılar ve bu sektör ürünleri hakkında bilgi verdi.

TAMAMEN YERLİ, EŞİ BENZERİ YOK

Üşenmez öğrencilik yılları ile birlikte yaklaşık sekiz yıldır üç boyutlu yazıcılarla ilgilendiklerinin altını çizerek, üç boyutlu yazıcıların yazılım, elektronik ve donanımlarını tamamen kendilerinin ürettiğine dikkat çekti. “Tüm ürünlerimiz mühendislerimizin ürünüdür ve yerli malıdır. Her şeyini kendimiz tasarladığımız için eşi ve benzeri de yoktur. Üç boyutlu yazıcılarımız çok hassas olduğu için savunma sanayisinde tercih edilmektedir” diyen Üşenmez sözlerini şöyle sürdürdü:

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AHŞAP, BAKIR, BRONZ, ÇELİK, KARBON FİBER

“Bunun yanında çok farklı malzemeleri kullanabiliyor. Ahşap katkılı, bakır, bronz, çelik, karbon fiber katkılı malzemeleri kullanabiliyor. İki farklı malzemeyi bir arada basabiliyor. Bu özellikler de üst seviye sınıflarda ürünümüzü daha da ön plana çıkmasına neden oluyor.”

GIDA, DOKU VE ORGAN DÖKEN MAKİNELER VAR

Yerli olması sebebiyle rakiplerine göre fiyatının daha uygun olduğunu söyleyen Üşenmez, “Bu makineler ve esnek malzemeler sayesinde Jetgillerin hayatı önümüzdeki beş yıl içerisinde insanların hayatına girecek. Gıda, doku ve organ döken makinelerimiz var. Bunları düşündüğünüzde gözününüz önüne aynı Jetgillerdeki gibi devasa büyüklükte bir üç boyutlu yazıcı geliyor. Marketlerde sadece tüpler satılıyor. O tüpleri alıp makineye koyuyorsunuz ve neye ihtiyacınız varsa onu üretiyor olacaksanız. Bu çok yakındır.” 

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ARTIK GERİ DÖNÜŞÜMLER EVLERDE YAPILABİLECEK

Bunun yanı sıra diğer ürünleri olan ve plastik atıklardan üç boyutlu yazıcılara ham madde üreten filament dönüştürücü makine ürettiklerini de kaydeden Üşenmez, “Bu makineyle atık plastikleri geri dönüştürüp, üç boyutlu yazıcılarda kullanabiliyoruz. Pet şişelerinin kapaklarını, market poşetlerini vb. bu makineye atıp filament üretilebileceğiz. Artık herkes evinde geri dönüşüm yapabilecek” dedi. 

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BİR TUŞLA YEMEK 

Önümüzdeki yıllarda Jetgillerin hayatının gerçek olacağını yineleyen Üşenmez, “Bir tuşla istediğiniz yemek önünüze gelecek. İnsanlar işten eve gelirken, sabah programladıkları gıda dökümü yapan makineler sayesinde istedikleri yemekleri istedikleri saatte hazır bulabilecekler. Bunun çalışmaları sürüyor. Her şey sağlık ve hijyenik olacak. Dünya bu alanda ilerliyor. Bizde bu alandan geri kalmamak için çaba gösteriyoruz.”

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OKULLARA VE BELEDİYELERE YARI FİYATINA

Bu geri dönüşüm cihazlarla toplumda bir bilinç oluşturmak istediklerini kaydeden Üşenmez, “Öncelikli hedefimiz okullar ve belediyeler. Bu kurumlara makineyi yarı fiyatına satmayı düşünüyoruz. A1 Pro modelimiz 29 bin lira. Filament dönüşüm makinemizin ise şu an fiyatı belli değil ama yaklaşık 60-70 bin lira civarında satışına sunmayı planlıyoruz” diye sözlerini noktaladı.

EMRAH ÖZCAN/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com
 

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