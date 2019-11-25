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5 yıl kullanılan bir yatakta 10 milyon mite yaşıyor

Çocuk Alerji ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Akçay, 5 yıl kullanılan bir yatakta 10 milyon mite (haşere) yaşadığını belirterek, " Bir gram ev tozunda 500 tanesi canlı olmak üzere yaklaşık 19 bin mite bulunuyor'' dedi.
5 yıl kullanılan bir yatakta 10 milyon mite yaşıyor

Çocuk Alerji ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, ev tozu akarı olarak bilinen miteların gözle görülemeyecek kadar küçük 8 ayaklı haşereler olduğunu söyledi.

Ev tozu akarlarının karanlık, nemli ve sıcak ortamlarda yaşadığını belirten Akçay, ''En çok yatak odalarındaki yatak, yastık, yatak takımları, battaniye, halılar, kumaş kaplı mobilyalar, tüylü oyuncaklar, peluşlar ve perdelerde bulunurlar. Yataklarımız mite ve bakteri kaynağı olduğu için bu haşereler deri, kepek, kıl ve saç parçalarıyla besleniyor.'' diye konuştu.

Akçay, 5 yıl kullanılan bir yatakta 10 milyon mite yaşadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

''Bir gram ev tozunda 500 tanesi canlı olmak üzere yaklaşık 19 bin mite bulunuyor. Mitelar, evde sık görülen ve alerjik hastalıklara neden olan alerjenlerdir. Mitelar nem oranının yüzde 50 üstünde ve sıcaklığın 18 santigrat üstündeki ısıyı tercih ederler ve çoğalmaları için ideal ısı 25-30 derece, nem oranı ise yüzde 70-90'dır. Nem oranının yüzde 50 altında olduğu ortamlarda akarlar uzun süreli yaşayamaz. Bu nedenle genelde deniz kenarına yakın bölgelerde daha fazladırlar. Evlerde yılın her döneminde akar bulanabilmektedir. Yaz döneminde ise miteların etkisi çok azalır çünkü mitelar yaz dönemlerinde çoğalamaz ve yaşayamaz. Mitelardan tamamen kurtulmak mümkün değildir. Bazı önlemlerle miteların ve bakterilerinin miktarı azaltılabilir. Mitelar havada uçmaz, ev tozuyla hareket ederler, bulundukları yüzeylere dışkılarlar. Miteların dışkıları alerjik özelliktedir ve ev tozuna yapışarak hareket eder. Bu nedenle temizlik yapılırken toza yapışmış miteların dışkıları tozla birlikte havaya karışarak burun ve ağızdan vücuda girer. Vücuda giren mite alerjenleri özellikle genetik yatkınlığı olan çocuklarda alerjik reaksiyon ve hastalıklara yol açar.''

Kaynak: Haber Kaynağı
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