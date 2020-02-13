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5 yılda cep telefonuna 12,8 milyar dolar harcadık

Türkiye geçen yıl cep telefonu ithalatına yaptığı 1,8 milyar dolarlık harcamayla 5 yılın en düşük seviyesini gördü.
5 yılda cep telefonuna 12,8 milyar dolar harcadık

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, cep telefonu ithalatında son iki yılda yaşanan sert düşüş dikkati çekti.

2015-2019 döneminde 12 milyar 840 milyon dolara 61,2 milyon cep telefonu ithal edildi. Cep telefonu ithalat miktarı ve tutarı 2015'te 13 milyon 581 bin adet ve 3 milyar 136 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu yıldan itibaren ithalat miktarı ve tutarları aşağı yönde seyretmeye başladı.

Geçen yıl 1 milyar 847 milyon dolarlık ithalatla bu dönemin en düşük seviyesini görüldü. Geçen yıl ithal edilen telefon miktarının 2018'e göre yüzde 23,5 arttığı ancak ödenen toplam tutarın yüzde 6'lık azalış kaydettiği görüldü.

Son beş yılda ithal edilen cep telefonuna adet başına ortalama 210 dolar ödeme yapıldı. 2019'da ortalama 152 dolardan 12 milyon 124 bin cep telefonu ithal edilirken 2018'de ise 9 milyon 820 bin telefona ortalama 200 dolardan 1 milyar 966 milyon dolar harcandı.

Son yıllarda gerçekleştirdiği teknolojik ve yazılımsal yatırımlarla gücünü hızla artıran Çin, cep telefonu ithalatının en fazla yapıldığı ülke olarak zirvede yer aldı. Çin'i yine Uzak Doğu ülkelerinden Vietnam, Güney Kore ve Tayvan takip etti.

189 milyon dolarlık ihracat
General Mobile, Vestel, Casper gibi markalarla cep telefonu pazarında yer alan Türkiye, son beş yıl içinde en fazla ihracatı 2016 yılında 69 milyon 663 bin 855 dolarlık dış satımla yaptı.

Cep telefonu ihracatı 2018'de 33 milyon dolar, 2019'da ise 17 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'nin geçen yıl ihraç ettiği telefon sayısı 188 bin olarak kayıtlara geçti. Ülke, 2015-2019 yıllarında toplam 2 milyon 663 bin cep telefonu ihracatı yaparken, elde edilen gelir 189 milyon 121 bin doları buldu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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