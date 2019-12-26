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5 yıldızlı kedi ve köpek oteli, yılbaşı öncesi doldu

Bursa'da, tatil ya da iş gezilerinde evcil hayvanlarını bırakacak yer bulamayanlar için 2017 yılında açılan kedi ve köpek oteli, yılbaşına sayıla günler kala doldu.
5 yıldızlı kedi ve köpek oteli, yılbaşı öncesi doldu

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde 2017 yılında açılan Evcilim Kedi ve Köpek Oteli, bayram ve iş gezilerinin yanı sıra, yılbaşında da doldu taştı. Yılbaşına sayıla günler kala rezervasyon yaptıran evcil hayvan sahipleri, kediler için günlük 75 lira, köpekler için boyutlarına göre 100-150 lira karşılığında otelden faydalanabiliyor. Ayrıca hayvanlarını otele bırakan sahipler, odalarda bulunan güvenlik kameraları sayesinde, evcil hayvanlarını 24 saat izleyebiliyor. Aileleri tarafından otele bırakılan kedi ve köpekler, ilk olarak genel sağlık kontrolünden de geçiyor. Özel günlerde, evcil hayvan sahiplerinin yoğun talebi old,uğunu belirten Evcilim Kedi ve Köpek Oteli'nin işletme sahibi Veteriner Hekim Cemal Kuruoğlu, ''Bayram tatilinde ve öncesinde otelimiz doluyor. Yılbaşı, Sevgililer günü, doğum günleri gibi özel günlerde  yoğun taleple karşılaşıyoruz. 2 yıl önce başladığımız güzel bir proje oldu. Artık özel günlerin haricinde de hizmet vermeye başladık. Bütün odalarımız kameralı. Hayvanlara kreş hizmeti de veriyoruz. Sabah bırakıp, akşam alıyorlar'' dedi. 

'YILBAŞINA 15 GÜN KALA ODALARIMIZ DOLDU'

Bünyelerinde bulunan 32 odanın aynı metrekarede olduğunu söyleyen Kuruoğlu, ''Otelimize ilk hizmet vermeye başladığımızda fiyatlandırmayı, kameralı ve kamerasız odalar diye ayırmıştık. Sonrasında bütün odalarımızı kameralı hale getirdik. Veteriner polikliniğimiz 24 saat açık. Otelde kalan hayvanlarımız, gece saatlerinde rahatsızlansa da müdahale edebiliyoruz. Günlük fiyatlandırmamız, kedilerde 75 lira, köpeklerde de ırk boyutlarına göre 100 lira ile 150 lira arasında değişiyor. Yılbaşına sayılı günler kaldı, bu dönemde tatile çıkmak isteyen müşterilerimiz olduğu için, yılbaşına 15 gün kala odalarımızın çoğu doldu. Bizim önceliğimiz veteriner hekimlik olduğu için, bünyemizde konaklayacak hayvanları önce genel sağlık kontrolünden geçiriyoruz. Asla ön muayenelerini yapmadan otelimize kabul etmiyoruz'' diye konuştu. 

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