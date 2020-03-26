5 yıllık tehlike bitiyor

Mamak Derbent’te çift şeritli bir alt geçidin tam olarak açılmaması nedeniyle 5 yılı aşkındır yaşanan tehlike ve dert sona eriyor. ABB bölgedeki diğer şeridin de faaliyete girmesi için hafriyat çalışmalarına başladı.

Mamak Derbent Mahallesi Kayaş Caddesi’ndeki iki şeritlik Yüksek Hızlı Tren Alt Geçidi’nde diğer şeridin yıllardır faaliyete geçirilmemesiyle gün boyu yaşanan tehlike ve keşmekeşlik nihayet son buluyor. Gazetemizin de gündeme getirdiği sorun üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), söz konusu yaya ve araç trafiğinin aynı anda ilerlediği alt geçitteki diğer şeridi de trafiğe açmak için çalışmalarına geçtiğimiz günlerde başladı.

HAFRİYAT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyesi ekipleri alt geçitteki yıllardır kapalı olan diğer şeridi de açmak için bölgede hafriyat çalışmalarına başladı. İş makineleri aracılığıyla yol, alt geçidin seviyesine indiriliyor. Hafriyat çalışmaların tamamlanmasının ardından kısa bir süre içerisinde alt geçitteki çift şerit aynı anda hizmet verecek. Alt geçitte yayalar için de ayrı bir yol ayrılacak.

ABB MECLİSİ’NDE GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Muhtarların ve mahalle sakinlerinin talebi üzerine konuyu Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ne taşıyan MHP Mamak Meclis Üyesi Naci Bayanlı, çalışmaların başlamasıyla bölgede incelemelerde bulundu. Bayanlı, alt geçidin yakın bir zamanda hizmete gireceğinin müjdesini verdi.

MAHALLE MUHTARI: “5 YILDIR MÜCADELE VERİYORDUM”

Bölgede tehlike arz eden ve gün boyu keşmekeşliğin yaşandığı alt geçitte çalışmaların başlamasından bir hayli memnun olduklarını aktaran Derbent Mahallesi Muhtarı Ekrem Yalçınkaya, “Derbent Yüksek Hızlı Tren Alt Geçidi’nin tam olarak açılması için 5 yıldır mücadele veriyordum. 5 yılda çok sayıda kaza yaşandı burada. Araçlar ve yayalar burun buruna geldiği için artık geçmeye korkuyorduk. Buradaki sorun Mamak Belediye Meclis Üyemiz aynı zamanda Ankara İl Meclis Üyesi seçilen Sayın Naci Bayanlı sayesinde ABB Meclisi’nde gündeme geldi.

Naci Bayanlı tüm işlemlerinde yakından ilgilendi. Basın kuruluşları ile işbirliği yaparak mağduriyetimizi duyurdu. Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a, ABB İl Meclis Üyemiz Naci Bayanlı’ya, ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk’e, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanına, Mamak Meclis üyemiz Akif Görücü’ye ASKİ Mamak Şube Müdürümüze, gazetenize ve emeği geçen herkese mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-