50.000 ton asfalt Gölbaşı yollarına dökülecek

Gölbaşı Belediyesi, bu sene 50 bin ton sıcak asfalt atarak ilçede asfaltsız yol bırakmamayı amaçlıyor.

2021 yılını asfalt yılı olarak belirlediklerini ve Gölbaşı’nda asfaltlanmayan, yapılmayan yer bırakmayacaklarını söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Bünyemize kattığımız sathi makinamız ile asfalt sorununu kısa ve kalıcı vadede çözmeye başladık. Vatandaşlarımızdan gelen talepler ve tespit ettiğimiz yerler doğrultusunda asfaltlama çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2021 yılında asfaltlanmayan tek bir mahallemiz ve yolumuz kalmayacak ve yine 2021 yılında 50.000 ton sıcak asfalt, 100 km sathi kaplama (soğuk asfalt) yapacağız” dedi.

Kendi asfaltımızı üreteceğiz

Soğuk asfalt makinasının yanı sıra konkasör makinasını da aldıklarını söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: “Gölbaşı’nda yaşayan vatandaşlarımızın ve hatta ilçemize gelen her bir vatandaşımızın rahat yaşayabilmesi için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. 54 mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın ayağının taşa toprağa değmemesini güzel kaldırımlarda yürüyerek, arabalarını güzel asfaltlarda sürmelerini istiyoruz. Gaziosmanpaşa Mahallemizde bulunan Plevne Caddemizdeki çalışmalarımıza başladık. Verdiğimiz kısa süreli rahatsızlık sebebiyle burada ikamet eden vatandaşlarımızda özür diliyoruz.”

Gaziosmanpaşa Mahallesi Muhtarı İrfan Tosun ise yapılan çalışmalar sonrası teşekkürlerini ileterek “Gölbaşı Belediye Başkanımız verdiği sözü tutarak bütün bozuk olan yolları yapmaya başladı. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.