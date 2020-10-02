50 bin kapak topladılar

Kızılcahamam Kazım Karabekir İlkokulu öğrencileri, Sıfır Atık Projesi kapsamında 50 bin mavi kapak topladı.

Mavi kapak toplama çalışmaları ile Cumhurbaşkanlığınca teşvik edilen Sıfır Atık Projesi’ne de katkı sunulmuş olunuyor. Sıfır Atık Projesi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefleniyor. Ayrıca Sıfır Atık ile israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması ile etkin toplama sistemlerinin kurulması, atıkların geri dönüştürülmesi planlanıyor.



Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kazım Karabekir İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve okul müdürü Hüseyin Sümer’i tebrik ederek duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.