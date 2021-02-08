Güdül’de doğal hayatı korumak ve doğal yaşama destek vermek amacıyla doğaya 50 keklik salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda Güdül ilçesinde belediyenin başlattığı çalışma ile ilçenin iki farklı alanında 50 kınalı keklik doğaya salındı.

Belediye başkanı Muzaffer Yalçın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne teşekkür etti:

"İlçemizde keklik popülasyonunu artırmak üzere doğaya keklik saldık. Önümüzdeki dönemlerde de bu çalışma devam edecek."

Güdül Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Yücel de bu girişimi nedeniyle Belediye Başkanı Yalçın'a teşekkür ettiklerini ifade etti.