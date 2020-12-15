  • BIST 1.389
  • Altın 464,559
  • Dolar 7,8474
  • Euro 9,5346
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 4 °C
»

50 lira sermayeyle işe başladı, krediyle işini kurdu

Düzce’de mutfak masraflarından artırdığı 50 lirayla kokulu taşlardan çeşitli hediyelik eşyalar yapan Neslihan Keçeci (26), KOSGEB hibe kredi desteğinden yararlanarak düğün ve nişanlarda kullanılan hediyelik eşyaların satıldığı bir iş yeri açtı. 
50 lira sermayeyle işe başladı, krediyle işini kurdu

Merkeze bağlı Boğaziçi beldesinde oturan 2 çocuk annesi Neslihan Keçeci, eşi maddi zorluk çekmeye başlayınca, mutfak masraflarından artırdığı 50 lirayla kokulu taşlar ve kalıplar alarak mini süs arabaları tasarladı. Tasarımını yaptığı süsleri satmaya başlayan Keçeci, para kazandıkça yeni malzemeler aldı ve yaptığı ürünleri sosyal medya üzerinden sattı. Bir süre sonra KOSGEB’in eğitimlerine katılan Neslihan Keçeci, iş yeri açmak için hibe kredi desteğine başvurdu. KOSGEB başvuruyu kabul ederek Keçeci’ye 100 bin lira hibe verdi. Keçeci hibe krediyle lazerli yazıcı alarak 6 ay önce düğün ve nişanlarda kullanılan hediyelik eşyaların satışının yapıldığı iş yerini açtı. 

‘EŞİM, BUNLARI SATAMAZSAN HEPSİNİ ÇÖPE ATARIM DEMİŞTİ’

İşe kokulu taşlarla başladığını belirten Neslihan Keçeci, “En başta ben bunu yaparken eşim hiç destek olmadı. 50 lira mutfak masrafımdan ayırarak, maddi imkansızlıklardan dolayı çocuğumun bez ve mama masrafını çıkarmak için malzemeleri aldım. Eşim bunları satamazsan hepsini çöpe atarım demişti. Ama satarak para kazandım ve o paralarla malzemeler aldım. Sosyal medya üzerinden vergiden muafiyet belgesiyle 4 yıl boyunca satış yaptım” dedi. 

‘CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM’

KOSGEB’ten kredi kullandığını söyleyen Keçeci, “KOSGEB online eğitimlerini aldım. Eğitimlerin ardından KOSGEB hibe kredisi için başvuru yaptım. Başvurum onaylandıktan sonra makinelerimi aldım. Ben Cumhurbaşkanımıza, gençlere bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ederim. Eşim en başta destek olmamıştı ama şu anda işletmem için elinden geleni yapıyor. Hem eş hem anne hem de patronum. Bu şekilde yürütüyorum” diye konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yurdun büyük bölümünde bu hafta sağanak ve karla karışık yağmur etkili olacak14 Aralık 2020 Pazartesi 14:28
  • Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yapılan bungalov evlere ilgi büyük14 Aralık 2020 Pazartesi 10:10
  • Hafif tatlı isteyenler soğuk baklavaya yöneliyor14 Aralık 2020 Pazartesi 09:48
  • Sultanbeyli'de pandemi süresince 60 milyon 600 bin lira yardım yapıldı12 Aralık 2020 Cumartesi 21:57
  • 'Büyük flamingo' Ağrı Dağı Milli Parkı'nda beslenirken görüntülendi12 Aralık 2020 Cumartesi 18:18
  • Tarladan dönen çiftçinin otomobili yandı12 Aralık 2020 Cumartesi 18:14
  • Taksiciler sokağa çıkma kısıtlamasında da görevde12 Aralık 2020 Cumartesi 18:12
  • Amasya'da kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı12 Aralık 2020 Cumartesi 18:10
  • Kepçe operatörü direksiyon başında ölü bulundu12 Aralık 2020 Cumartesi 18:08
  • Diyanet İşleri Başkanlığı: Camilerde Kovid-19 tedbirlerine en üst seviyede uyuluyor12 Aralık 2020 Cumartesi 12:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti