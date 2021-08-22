50 yıldır kaset çalıyor

Yenimahalle’de yarım asırdır plak ve kaset satarak geçimini sağlayan Halil Savaşçı, teknolojiye direnerek bu kültürü yaşatmaya çalışıyor. Dükkânında bulundurduğu on binlerce kaset ile müzik tarihine ışık tutan Savaşçı, “Halen kaset çalıyoruz” diyor.

Yaklaşık yarım asırdır Yenimahalle’de plak ve kaset satışı yapan Mert Plak İşletmecisi Halil Savaşçı, müziğe olan ilgisiyle dikkat çekiyor. Müzik piyasasından silinmeye başlayan kaset kültürünü yaşatmaya çalışan Savaşçı, dükkânında bulundurduğu on binlerce kaset ile müzik tarihine ışık tutuyor. Kasetin popüler olduğu dönemlerde günde 200’e yakın kaset sattıklarını hatırlatan Savaşçı, eski günleri özlemle yâd ediyor.

“YOK SATARDIK”

Yenimahalle’de 1976 yılından itibaren plak-kaset satışı yapan Mert Plak İşletmecisi Halil Savaşçı zor şartlar altında ayakta durmaya çalıştıklarını belirterek, teknolojiye direniyor. Geçmiş dönemlerde Başkent’te plak ve kaset denildiğinde akla gelen ilk adres olduklarını hatırlatan Savaşçı, eski günleri özlemle yad ettiklerini söylüyor.

20 YIL ALTIN DEVRİNİ YAŞADI

“Kaset denilince ilk akla biz gelirdik” diyen Savaşçı, “Albümler çıkmadan 1 hafta önce Başkent’te getirirdik. Başka işletmelerde kaset bulunmazdı, biz ise yok satardık. Günde 200’e yakın kaset sattığımız oldu. Kasetin popülaritesi CD ile kayboldu. Buna rağmen CD’nin popülerliği uzun sürmedi. Kaset 20 yıl altın devrini yaşadı” diyor.

ON BİNLERCE KASET BULUNUYOR

Müzik sektörüne severek girdiğini sözlerine ekleyen Savaşçı, “Müzik dinlemeyi çok seviyorum. Birçok insanın kahvehane kültürü var. Bende o yok. Tek hobim bu dükkân. Dükkânımda on binlerce kaset bulunmakta. Bu kadar kaset sadece Ankara’da değil Türkiye’de yok. Koleksiyonerler ve kaset meraklıları gelip istediği kaseti burada bulabilirler.”

“ŞİMDİ NOSTALJİ OLDU”

“Biz de ‘yok’ diye bir kelime olmazdı. Şu kaset var mı? diye sormayın derdik. İçeri girin ve alın derdik. Şimdi hepsi nostalji oldu. Meraklıları alıyor. Biz ilk işe plakla başladık. Ama plak kasetin verdiği tadı vermedi. Çünkü plak daha çabuk bozulur, kırılırdı. Bunun yanı sıra her araçta kasetçalar teyplerinin olması kaseti bir adım öne çıkardı” diye konuştu.

“TEKNOLOJİYE DİRENİYORUZ”

“Kaset konusunda Ferdi Tayfur’cular bir adım önde. Onlar bu işe çok meraklılar. Genelde arabesk kasetler daha çok tutuluyor” diyen Savaşçı, “Burada yılların birikimi var. İsteyen istediği her kaseti bulabilir. Biz burada teknolojiye direniyoruz.”

“NOSTALJİK YAŞIYORUZ”

“Daha nostaljik yaşıyoruz. Halen kaset çalıyoruz. Bir nevi teknolojiye kafa tutuyoruz. Dükkânımda bilgisayar dahi yok. Telefon ve bilgisayarlar insanı esir ediyor. Bu yüzden karşı duruyorum. Ömrüm yettiği sürece bu dükkânı ayakta tutacağım. Çocuklarıma da vasiyet ettim, ben öldükten sonra dükkânı ayakta tutacaklar” ifadelerini kullandı.

PLAĞA İLGİ ARTIYOR

Şimdiki gençlerin plak merakı olduğunu hatırlatan Savaşçı, buna rağmen birçok gencin kaseti dahi bilmediğini kaydetti. “Bazı gençlerde plağa ilgi var. Şarkıları plaktan dinlemeyi daha çok seviyorlar. Bu ilgi son yıllarda daha da arttı. Bu bizler için sevindirici. Çünkü müzik bizde bir tutku oldu. Ne kadar teknoloji gelişse de işimizi halen severek yapıyoruz. Müşterilerin eski düğün bantlarını CD’lere çekiyoruz. Onların mutluluğu bizleri de mutlu ediyor” diyerek sözlerini noktalıyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA