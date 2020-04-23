  • BIST 98.171
  • Altın 385,933
  • Dolar 6,9630
  • Euro 7,5295
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 3 °C
»

50 yıllık sevimli misafir

“Baharın habercisi” olarak bilinen göçmen leylekler, Pursaklar’ın Gümüşoluk Mahallesi’ndeki bir elektrik direğine 50 yılı aşkındır her yıl ilkbahar aylarında yuva kuruyor. 
50 yıllık sevimli misafir

Kış mevsimini Kuzey Afrika ve Orta Doğu’daki sıcak ülkelerde geçiren leylekler, havaların ısınmasıyla birlikte yaklaşık 10 bin kilometrelik zorlu bir yolculuğun ardından Türkiye’nin farklı noktalarına yerleşerek kuluçka dönemini geçiriyorlar. Her yıl olduğu gibi bu yıl da baharla birlikte gelen leyleklerden birkaçı Ankara’nın Pursaklar İlçesindeki Gümüşoluk Mahallesi’ndeki bir elektrik direğine yuvasını kurdu.  

50 YILDIR AYNI YERE YUVA YAPIYORLAR 
Gümüşoluk Mahallesi sakinleri, “baharın habercisi” olan leyleklerin 50 yılı aşkındır aynı elektrik direğinde yuvalarını kurduğunu anlattı. Mahallenin simgesi haline gelen leyleklerin baharın gelişiyle geri dönmeleri memnuniyetle karşılanıyor. Mahallede kuluçkaya yatan leylekler, görenlerin ilgi odağı oluyor. Göçmen leyleklerin hareketleri muhabirimizin objektifine yansıdı.  

MAHALLELİ ELEKTRİK ÇARPMASINDAN ENDİŞELİ
Mahalledeki vatandaşlar tarafından leylek yuvası yıllardır özenle korunuyor.  Ancak bazı mahalle sakinleri leylekleri elektrik çarpma riskine karşın Pursaklar Belediyesi’nce yeni bir yuva yapılmasını sosyal medya üzerinden talep etti. Pursaklar Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Kesgin ise bu talebi en kısa sürede değerlendireceklerini kaydetti.   

SONBAHARDA TEKRAR GÖÇ EDECEKLER
Leylekler kuluçka süresini burada geçirdikten sonra sonbaharda tekrar sıcak ülkelere göç edecekler.  

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlk TBMM binasındaki halı panoda ne yazıyor?23 Nisan 2020 Perşembe 17:06
  • Ankara İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu’ndan  ramazan kararları23 Nisan 2020 Perşembe 16:24
  • Ankara’da sokağa çıkma yasağı boyunca açık olacak akaryakıt istasyonlarının detaylı listesi23 Nisan 2020 Perşembe 15:02
  • Ramazan ayında önceki ümmetlere verilmeyen 5 özellik verildi23 Nisan 2020 Perşembe 14:38
  • Ramazan ayının fazileti! Oruç ne aman farz kılındı? Hadisler ve ayetler yapılacaklar23 Nisan 2020 Perşembe 14:34
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde coşkuyla kutluyor23 Nisan 2020 Perşembe 12:27
  • Yasak Boyunca çölyaklılara kurye ile glutensiz ekmek teslim edilecek 23 Nisan 2020 Perşembe 12:18
  • Vefa Sosyal Destek Grubu ve Ankara’da Yapılan Yardımlar Nedir?23 Nisan 2020 Perşembe 09:57
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...23 Nisan 2020 Perşembe 09:30
  • Elektrik Kesintisi 23 Nisan 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ23 Nisan 2020 Perşembe 09:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti