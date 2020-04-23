50 yıllık sevimli misafir

“Baharın habercisi” olarak bilinen göçmen leylekler, Pursaklar’ın Gümüşoluk Mahallesi’ndeki bir elektrik direğine 50 yılı aşkındır her yıl ilkbahar aylarında yuva kuruyor.

Kış mevsimini Kuzey Afrika ve Orta Doğu’daki sıcak ülkelerde geçiren leylekler, havaların ısınmasıyla birlikte yaklaşık 10 bin kilometrelik zorlu bir yolculuğun ardından Türkiye’nin farklı noktalarına yerleşerek kuluçka dönemini geçiriyorlar. Her yıl olduğu gibi bu yıl da baharla birlikte gelen leyleklerden birkaçı Ankara’nın Pursaklar İlçesindeki Gümüşoluk Mahallesi’ndeki bir elektrik direğine yuvasını kurdu.

50 YILDIR AYNI YERE YUVA YAPIYORLAR

Gümüşoluk Mahallesi sakinleri, “baharın habercisi” olan leyleklerin 50 yılı aşkındır aynı elektrik direğinde yuvalarını kurduğunu anlattı. Mahallenin simgesi haline gelen leyleklerin baharın gelişiyle geri dönmeleri memnuniyetle karşılanıyor. Mahallede kuluçkaya yatan leylekler, görenlerin ilgi odağı oluyor. Göçmen leyleklerin hareketleri muhabirimizin objektifine yansıdı.

MAHALLELİ ELEKTRİK ÇARPMASINDAN ENDİŞELİ

Mahalledeki vatandaşlar tarafından leylek yuvası yıllardır özenle korunuyor. Ancak bazı mahalle sakinleri leylekleri elektrik çarpma riskine karşın Pursaklar Belediyesi’nce yeni bir yuva yapılmasını sosyal medya üzerinden talep etti. Pursaklar Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Kesgin ise bu talebi en kısa sürede değerlendireceklerini kaydetti.

SONBAHARDA TEKRAR GÖÇ EDECEKLER

Leylekler kuluçka süresini burada geçirdikten sonra sonbaharda tekrar sıcak ülkelere göç edecekler.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-