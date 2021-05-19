500 çiftçiye 1 milyon 200 bin sebze fidesi desteğine domates diyarından başlandı

Kahramankazan Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanında yoğun bir potansiyele sahip olan ilçede çiftçi ve üreticilere yönelik yaptığı desteklemeleri sürdürüyor.

Geçtiğimiz 2 yılda 2 milyon sebze fidesini çiftçilerle buluşturan belediye, bu yıl da 500 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli 1 milyon 200 bin sebze fidesi dağıtacak. Fidelerin dağıtımına domatesiyle meşhur Güvenç Mahallesi’nden başlandı.

Kahramankazan Belediyesi, çiftçi ve üreticilere yönelik yaptığı desteklemelere bir yenisini daha ekledi.

Dağıtım domates diyarında başladı

Kahramankazan Belediyesi, çiftçi ve üreticilere yönelik 2019’da başlattığı sebze fidesi desteği uygulamasını bu yıl da sürdürdü. 2 yılda 2 milyon sebze fidesini çiftçilerle buluşturan belediye, bu yıl da ilçedeki 500 çiftçi ve üreticiye yüzde 50 hibe destek oranıyla 1 milyon 200 bin sebze fidesinin dağıtımına başladı. Domatesiyle meşhur olan Güvenç Mahallesi’nde (Köyü) başlanan fide dağıtımına çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.

Domates, biber, patlıcan

Kahramankazan Belediyesi’ne fide desteğinden yararlanmak isteyen 500 çiftçi ve üretici başvurdu. Müracaat eden çiftçilere bu kapsamda 1 milyon 200 bin adet domates, salatalık, biber ve patlıcan fidesi yüzde 50 hibe destekli olarak dağıtılacak. Fide dağıtımına, pandemi nedeniyle kalabalık oluşmaması için 20 Mayıs günü 3 ayrı noktada daha devam edilecek. Bu doğrultuda Güvenç Mahallesi’nde yapılan dağıtımın yanı sıra, Salı Pazarı, Kahramankazan Belediyesi Bocce Tesisi ve Kahramankazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezi’nde dağıtımlara devam edilecek. Fidelerini alan çiftçiler, bunları hemen tarla, bahçe ve seralarına götürerek toprakla buluşturmaya başladı.

Sonuna kadar yanınızdayız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, fide dağıtımına 2019 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl çiftçilere verdiği fide desteğini gerçekleştirmemesi üzerine başladıklarını anımsatarak, “Çiftçilerimizin mağdur olmaması için kolları sıvayarak, fide dağıtımına başlamıştık. 2 yıldır 2 milyon sebze fidelerini çiftçilerimizli buluşturduk. Yine bu yıl da çiftçilerimize 1 milyon 200 bin fide desteğinde bulunuyoruz. Yüzde 50 hibe oranıyla bu desteklemeyi gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu destekleme devam edecek” dedi. Oğuz, “Derdimiz Kahramankazan, mücadelemiz Kahramankazan. Doğduğumuz bu güzel topraklara hizmet etmenin sancısını çekiyoruz. Çok mutluyuz, toprak can, toprak hayat, toprak üretim demek. Üretim olmazsa hayat durur, topraktan koparsak hayat durur. Bunun farkındayız ve onun için Kahramankazan Belediyesi olarak çiftçi ve üreticilerimize elimizden gelen desteği sonuna kadar vermeyi sürdüreceğiz. Sonuna kadar yanınızda olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Çiftçiler memnun

Fide dağıtımından oldukça memnun olduğunu ifade eden çiftçiler, bu uygulamadan dolayı belediyeye teşekkür ederek, “Bizler için oldukça önemli bir uygulama, böylece üretim maliyetlerimiz fide alanında yarı yarıya düşüyor. Üretimi teşvik eden bu uygulamanın devam etmesini istiyoruz” diye konuştu.

Tarım ve hayvancılığa dev destek

Kahramankazan Belediyesi, 2019’da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere yönelik her yıl verdiği sebze fidesi desteğini vermemesi üzerine, ilçedeki çiftçi ve üreticilerin mağdur olmaması için harekete geçmişti. Belediye 1 milyon sebze fidesini yüzde 25 hibe destekli olarak çiftçilerle buluşturmuştu. Belediye 2020 yılında ise yüzde 50 hibe oranıyla yine 1 milyon sez fidesi dağıtmıştı. Belediye, ilçenin meşhur Ova Kavunu’nun üretimini yeniden canlandırmak için çiftçilere yüzde 100 hibe oranıyla tohum ve ilaç desteğinde bulunmuştu. Hibe desteğinden faydalanan çiftçiler, 1000 dekarlık (1 milyon metrekare) alana tohumları ekmişti. Belediye ayrıca, Ankara’da bir ilke imza atarak, Mobil Koyun Banyoluğu hizmetini başlatmıştı. Koyunların mikroplardan ve parazitlerden temizlenmesini sağlayan mobil koyun banyoluğu, köy köy gezerek hayvan yetiştiricilerin işini kolaylaştırıyor.