500 yetim çocuğa aşure dağıtıldı

Dünyayı İyilik Kurtaracak Yardımlaşma Platformu, Muharrem ayı vesilesiyle Ankara ve Hatay’daki yetimhanelerde kalan yaklaşık 500 çocuğa aşure dağıttı.

Dünyayı İyilik Kurtaracak Yardımlaşma Platformu, Muharrem ayı vesilesiyle Ankara ve Hatay’daki yetimhanelerde kalan yaklaşık 500 çocuğa aşure ikramında bulundu. Hayırseverlerin desteği ile platformun gönüllülerince dağıtılan aşureler, yetimhanelerdeki çocukların yüzünü güldürdü. Çocuklara ayrıca oyuncak da hediye edildi.

GÜLMEYEN ÇOCUK KALMASIN

Dünyayı İyilik Kurtaracak Yardımlaşma Platformu Başkanı Mustafa Şahin, hayırseverlerin desteğiyle yapılan aşure ikramına ilişkin şunları söyledi:

“Birlik ve beraberliğin simgesi olan Muharrem ayında Ankara ve Hatay’daki yetimhanelerimizde 500’e yakın çocuğa aşure ikramı yaptık. Ayrıca çeşitli oyuncaklarla onların yüzünü güldürdük. Programın gerçekleşmesinde emeği olan hayırseverlerimize ve platformumuzun gönüllülerine çok teşekkür ediyorum. Biz gülmeyen çocuk kalmasın istiyoruz.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-