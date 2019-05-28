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508 yıllık kadın vakfı yardımlarını sürdürüyor

Kayseri'de 1511 yılında kurulan Suya Kanmış Hatun Vakfı, 508 yıldır aileden gelen yöneticilerin çalışmalarıyla hayır hizmetlerine devam ediyor.
508 yıllık kadın vakfı yardımlarını sürdürüyor

Kayseri'de bir kadın tarafından kurulan kentteki tarihi vakıflardan Suya Kanmış Hatun Binti Abdurrahman Vakfı, 508 yıldır hayır işlerini sürdürüyor.

Kentte 1511 yılında kurulan ve Hunat Hatun Mahallesi'nde bulunan Suya Kanmış Hatun Vakfı, kurucusunun bıraktığı "akar" adı verilen mülkler sayesinde ihtiyaç sahiplerine el uzatıyor.

Vakfiyesinde yazan şartları yerine getirmeye çalışan vakıf, öğrencilere burs ve sıcak çorba, ihtiyacı olanlara iaşe yardımının yanı sıra akademisyenlerin resmi sempozyum ve kongrelerine de destek oluyor.

Suya Kanmış Hatun Vakfı Mütevelli Başkanı Abdulkadir Alpay, vakfın kurucusunun Suya Kanmış Hatun olarak bilindiğini söyledi.

Suya Kanmış Hatun'un keramet sahibi birisi olduğunun düşünüldüğünü aktaran Alpay, şunları kaydetti:

"Büyüklerimizden bildiğimiz bu muhterem hatun, Kayseri'den geçen bir Osmanlı birliğine testiyle su ikram ediyor. Bütün orduya testiyle su vermesine rağmen su hiç eksilmiyor. Bu keramet padişahın kulağına kadar gidiyor. Padişah bir fermanla Kayseri'de büyük arazileri, gelir sağlayacak mülkleri bu muhtereme bağışlıyor. O da bir vakıf kuruyor, vakfiyesini yazdırıyor. Vakfiyesinin başında Suya Kanmış Hatun Binti Abdurrahman yazıyor. Babasının adı Abdurrahman. Babasının da Hazreti Ebubekir soyundan geldiğini anlıyoruz vakfiyesindeki birinci paragraftan."

Öğrencilere yıl boyu sıcak çorba

Suya Kanmış Hatun'un vakfiyesinin içeriğini anlatan Alpay, kadın baninin gelirlerini fakir fukaraya, ulemaya ve yolda kalmışlara vakfettiğini dile getirdi.

Hayır işlerini halen devam ettirdiklerini anlatan Alpay, "Mütevelliye gelirinden biraz pay veriyor ancak diğer vakıflardan farklı olarak vakıf evlatlarına bir şey bırakmamış. Tüm geliri hayır işlerine vakfetmiş. Biz akarlar sayesinde 125 öğrenciye burs veriyoruz. Okulun açık olduğu aylarda her gün 500-600 çocuğa Kiçikapı'daki alanda sıcak öğrenci çorbası ikram ediyoruz. Ramazanda yardımlarımız var. Hunat Otopark'ın da iftar sofraları kuruyoruz. Alimlere, ulemaya maddi destek sağlamaya çalışıyoruz. Örneğin üniversitedeki hocaların, akademisyenlerin resmi sempozyum ve kongrelerinde yol, konaklama masraflarını karşılıyoruz." diye konuştu.

İki yıldır mütevelli başkanlığı yapan Alpay, ellerinde vakfın 300 yıllık yönetici listesinin gelir ve gider tablosunun bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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