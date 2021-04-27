  • BIST 1.394
  • Altın 471,004
  • Dolar 8,2207
  • Euro 9,9307
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 17 °C
»

5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı Cenevre'de başlıyor

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün başlayacak 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansa ilişkin, "Genel Sekreter gerçekçi. Bu onun iyi bildiği bir konu. Daha önce müzakerelere de katılmıştı." dedi.
5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı Cenevre'de başlıyor

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans bugün başlıyor.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, toplantıların amacının "yakın gelecekte Kıbrıs sorununa kalıcı çözüm bulmak için tarafların ortak zemininin olup olmadığını belirlemek" olduğunu tekrarladı.

Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konferansın ilk gününde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile ayrı ayrı görüşeceğini, akşam da delegasyon başkanları onuruna bir resepsiyon vereceğini aktardı.

Guterres'in, Cumhurbaşkanı Tatar ile yerel saatle 16.00'da, Anastasiadis ile de 18.00'da görüşmesi bekleniyor.

Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin katılımıyla yarın BM Cenevre Ofisi'nde ilk toplantının yapılacağı bilgisini paylaşan Dujarric, Guterres'in daha sonra tüm taraflarla ikili görüşmeler yapacağını ifade etti.

Dujarric, Guterres'in konferansa ilişkin iyimser ya da kötümser nasıl bir beklenti içinde olduğu sorusuna ise "Genel Sekreter gerçekçi. Bu onun iyi bildiği bir konu. Daha önce müzakerelere de katılmıştı." karşılığını verdi.

Konferansa KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Anastasiadis'in yanı sıra Kıbrıs'ta garantör ülke olan Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'den temsilciler katılıyor.

Türkiye'yi başında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bulunduğu bir heyet temsil edecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır27 Nisan 2021 Salı 13:19
  • Isparta'da röle imalatçılarına 'arıtma tesisi' mührü; üretim kaçak sürüyor27 Nisan 2021 Salı 13:04
  • Diyarbakır'da Canlı Hayvan Borsası'nda kavga: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı27 Nisan 2021 Salı 13:03
  • FETÖ hükümlüsü, Eskişehir’de yakalandı27 Nisan 2021 Salı 13:03
  • 'Pençe- Yıldırım' operasyonunda mağaraya gizlenen 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi27 Nisan 2021 Salı 12:59
  • 'Temel AFAD gönüllüsü' olma yaşı 18'den 15'e düşürüldü27 Nisan 2021 Salı 12:58
  • Türk demokrasisinin askeri müdahalelere karşı duruşunda kırılma noktası: 27 Nisan e-muhtırası27 Nisan 2021 Salı 12:57
  • 'Tam kapanma' sürecinde THY'nin yurt içi uçuşlarında seyahat izin belgesi zorunlu olacak27 Nisan 2021 Salı 12:57
  • Savunma sanayi projelerini yabancı firmalara aktaranlara operasyon: 6 gözaltı27 Nisan 2021 Salı 12:56
  • Altun: Tarihi çarpıtmak ABD'de yaşayan Azerbaycanlıları tehdit eden Ermeni aşırıcıları cesaretlendiriyor27 Nisan 2021 Salı 11:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti