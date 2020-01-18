  • BIST 121.475
  • Altın 294,762
  • Dolar 5,8926
  • Euro 6,5369
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -1 °C
»

51 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonunda 82 tutuklama

İZMİR merkezli 51 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 176 şüpheliden 145'i gözaltına alındı.
51 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonunda 82 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 176 şüphelinin büfe ve kontörlü sabit hatlardan ardışık arama yaptıkları belirlendi.

97'si muvazzaf 143 üsteğmen ve 11'i muvazzaf 33 teğmen olmak üzere toplam 176 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılırken, Terör, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 145 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 39'u da etkin pişmanlıktan yararlanarak, örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Öte yandan, emniyetteki işlemleri tamamlanan 106 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 56'sı TSK içerisinde çalışan subay olmak üzere 82 zanlı tutuklanırken, 24 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hamaney'den tüfekle vaaz18 Ocak 2020 Cumartesi 08:28
  • Bankalara soruşturma18 Ocak 2020 Cumartesi 08:26
  • 5 yaşındaki çocuk gripten hayatını kaybetti18 Ocak 2020 Cumartesi 08:25
  • ABD’de çığ felaketi: Çok sayıda insan kayıp18 Ocak 2020 Cumartesi 08:24
  • Rahşan Ecevit hayatını kaybetti18 Ocak 2020 Cumartesi 08:24
  • TSK içindeki FETÖ yapılanması operasyonunda 82 tutuklama18 Ocak 2020 Cumartesi 08:23
  • EGM'nin ilk Siber Operasyon Merkezi açıldı18 Ocak 2020 Cumartesi 08:22
  • Elektrik Kesintisi 18 Ocak 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ17 Ocak 2020 Cuma 16:37
  • Yeni infaz düzenlemesinin tüm ayrıntıları17 Ocak 2020 Cuma 16:31
  • Ankara'da otelden ateş açtı17 Ocak 2020 Cuma 16:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti