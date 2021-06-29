51 yaşındaki emekli astsubay üniversitede bölüm birincisi oldu

Bursa'da, emekli astsubay Murat Turan (51), Bursa Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü’nü birinci olarak tamamlayıp, mezuniyet töreninde diplomasını aldı.

Murat Turan, üniversite eğitimine gençlere ve çocuklarına örnek olabilmek amacıyla başladığını söyledi. Turan, “Örgün eğitim görmek için geldim fakat pandemiden dolayı devam edemedim. İnşallah önümüzdeki sene sivil havacılık bölümünden devam edeceğim. Gençlere mesajım; ben yapabildiysem bütün gençlerimiz yapar. Yeter ki istesinler ne olursa olsun okumaktan öğrenmekten asla vazgeçmesinler” diye konuştu.



Murat Turan’ın öğretmen eşi Handan Turan ise, “Çok mutlu ve gururluyuz. Öğrenmenin yaşı yoktur. Eşimin bu azmi gençlere örnek olur diye düşünüyoruz. Eşimi ve mezun olan tüm gençlerimizi tebrik ediyorum. Hayat bitmiş değil, rektörümüz de bu şekilde konuşmuştu” ifadelerini kullandı.