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52 yıldır kayıp kardeşini arıyor

Çorum'da, 52 yıl önce 13 yaşındayken okula gitmek için çıktığı eve dönmeyen kardeşi Arslan Barın’ı (65) arayan Satılmış Barın (71), ölmeden önce kardeşine kavuşmanın hayalini kuruyor.
52 yıldır kayıp kardeşini arıyor

Kentte Bahçelievler Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan Arslan Barın, 1969 yılında 13 yaşındayken okula gitmek için ayrıldığı eve geri dönmedi. Aile, kayıp başvurusunda bulundu ancak aramalarda Arslan Barın’a dair bir ize ulaşılamadı. Aradan geçen zaman içerisinde baba Halil Barın 1983'te, anne Hürmüse Barın da 2003 yılında, kayıp çocuklarını bulamadan hayatını kaybetti. Kayıp Barın’ın ağabeyi Satılmış Barın da ortadan kaybolan kardeşini bulmak için sürdürdüğü aramalarından netice alamadı. Nüfus müdürlüğüne müracaat edip kayıtları inceleyen Satılmış Barın, kayıp kardeşinin, hayatta olduğunu öğrendi. Satılmış Barın, geride kalan tek fotoğraf karesine bakarak hasret giderdiği kardeşine, ölmeden önce kavuşmak istiyor.

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‘KARDEŞİMİ ÇOK ARADIK FAKAT BULAMADIK’

Kayıp kardeşinden geriye sadece fotoğrafı kaldığını anlatan Satılmış Barın, “Yıllar geçti kardeşimin yüzünü görmedim, nüfus müdürlüğünde sağ görünüyor. Ancak, kendisi ortada yok. Biz iki kardeştik, annemiz ve babamız öldü, burada onun arazileri var.  Yeter ki gelsin, beraber ekeriz biçeriz. Kayıp kardeşimle ilgili elimizde sadece bir fotoğrafı, bir de yaşadığına dair bir belge var. Kardeşimi çok aradık fakat bulamadık. Ben emekliyim, çok şükür malım mülküm var. Arazilerimiz de var, kardeşim burada olmadığı için ailemizden kalan mirası, hiçbir yakınıma da veremiyorum. Çünkü mal varlıklarımızda onun da hisseleri var. Hadi malı mülkü geçtik, en azından yüzünü görsek o da yetecek bize” diye konuştu.

‘ÇIK GEL DE YÜZÜNÜ GÖRELİM’

Kayıp Arslan Barın’ın yengesi Bayramiye Barın da , “Aradan yıllar geçti, yüzünü gören ve yerini bilen yok. Biz onun malını, mülkünü istemiyoruz. O bizim canımız ciğerimiz, 4 yeğeni var ve hepimiz onu özledik. Biz hepimiz seni çok özledik, çık gel de yüzünü görelim” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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