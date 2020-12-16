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535 kişiye iş kapısı oldu

Keçiören Belediyesinin iş başvuru merkezi olan Kariyer Ofisi 535 vatandaşa çeşitli meslek dallarında iş imkânı sağladı. 
535 kişiye iş kapısı oldu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşımıza iş bulmalarında kolaylık sağlamak amacıyla hizmete açtığımız Kariyer Ofisimiz yüzlerce vatandaşımıza ekmek kapısı oldu. Koronavirüs nedeniyle piyasalarda yaşanan sıkıntının üstesinden gelmek için elimizi taşın altına koyarak işsizlik sorununun üzerine gidiyoruz.” dedi.

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KARİYER PLANLAMASI YAPILIYOR
Keçiören Belediyesi, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte artan işsizlik sorununa Keçiören Kariyer Ofisi ile çözüm buluyor. İş arayanları meslek dallarına göre işverene yönlendiren Kariyer Ofisi aynı zamanda kariyer planlaması da yaparak meslekte süreklilik sağlıyor.

Vatandaşın iş talebini karşılamak için büyük bir sorumluluk üstlendiklerini ve bu sorumluluğu yerine getirmek için azami gayret gösterdiklerini söyleyen Başkan Altınok, istihdam seferberliği kapsamında 535 vatandaşa iş imkânı sağladıklarını belirtti.

E-KARİYER OFİSİ İLE BAŞVURU ALINIYOR
İş arayan vatandaşın pandemi sürecinde e-kariyer ofisi üzerinden başvuru yapmaya devam ettiğini de hatırlatan Altınok, şunları söyledi:
“Kariyer Ofisimiz, işsizlik problemini çözmek adına oluşturduğumuz ve belediyemiz bünyesinde hizmet veren bir projedir. Pandemi sürecinde e-kariyer ofisi platformumuzu geliştirerek hizmet vermeye devam ediyoruz. İş başvurusu yapanları yeteneklere göre mülakatlar yapıyor, ardından da belediyemiz tarafından görevlendirilen yetkililer vasıtasıyla işverenle buluşturuyoruz. Aynı şekilde işverenlerimiz de web sitemize bıraktıkları ilanlarla personel bulma konusunda ücretsiz hizmet alıyorlar.”

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