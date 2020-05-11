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54 gün sonra ilk tıraş 

Koronavirüsle mücadele kapsamında 22 Mart’ta geçici süreliğine kapatılan berberler ve kuaförler, 54 gün sonra hizmete yeniden başladı. 
54 gün sonra ilk tıraş 

Koronavirüsle mücadele kapsamında 22 Mart’ta geçici süreliğine kapatılan berberler ve kuaförler, 54 gün sonra yani bugün hizmete yeniden başladı. 

Başkent’te hizmet veren berber dükkanı ve kuaförler sabahın erken saatlerinde kepenklerini açarak uzun bir aranın ardından müşterilerini randevulu sistemle kabul etti. Berber ve kuaför salonlarında koronavirüse karşı alınan getirilen tedbirlere de azami şekilde uyulduğu görüldü. 

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar gereği bugünden itibaren hizmete açılan berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüsle mücadele kapsamında şu tedbirler uygulanacak: 
-İş yerlerinde saat 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecek. 
-İş yerlerinde müşterilere randevu sistemiyle hizmet sunulacak.
- İş yerlerinde aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edilmeyecek, muhakkak bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verebilecek,
 -Randevularda kayma ya da hizmette gecikme olabileceği hususu göz önüne alınarak iş yeri içinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilecek,
  -Belirlenen kriterler dışında iş yeri içine müşteri kabul edilmeyecek olup ancak hava şartlarına göre randevusuz gelen müşterilerin iş yeri dışında ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmek, maske takmak şartı ile bekleyebilecek, bu iş yerlerinin hizmet alan ve bekleyen olmak üzere içeri kabul edecekleri maksimum müşteri sayısını iş yerinin giriş kısmına herkes tarafından görülebilecek şekilde asması gerekecek,
- İş yerinde çalışanlar muhakkak surette maske kullanacak, müşteriler de işlem süresince maske kullanacak, ancak yapılacak işlemin özelliğine göre maskeyi çıkarabilecek, 
-Müşteriye yönelik işleme başlamadan önce mutlaka müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zeminin temizliği/dezenfeksiyonu yapılacak,

 -Her işlem sonrasında bu temizlik işlemi tekrarlanacak,  

-Müşteriye hizmet sunulması esnasında kullanılan tüm malzemelere hizmet sunumuna başlamadan önce temizlenecek, 
 -Saç kesimi, yıkama, boyama vb. hizmetler esnasında kullanılan havlu, önlük gibi malzemeleri tek kullanımlık olacak ya da her müşteri için ayrı malzeme kullanılacak
 -Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek, sadece sakal tıraşının makine ile kısaltılma yapılacak,
-Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde; cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilemeyecek, 
 -Saç kesimi esnasında yüz ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan araç ve gerecin geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan ‘Ense Fırçası’ geçici süreliğine kullanılamayacak,
-Bu iş yerlerinde yiyecek ve içecek ikramında geçici süreliğine bulunulamayacak.

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA

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