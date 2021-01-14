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54 mahallede karla mücadele

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri ekipleri, kar yağışı sonrası mahalle ve köylere ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
54 mahallede karla mücadele

Gölbaşı Belediyesi kar yağışının etkili olduğu andan itibaren, kapanan yollardaki çalışmalarına başladı. “Gölbaşılı hemşerilerimizin mağdur olmaması için karla mücadele araçlarımız ve ekiplerimiz Gölbaşı sokaklarında mesaide diyen Ramazan Şimşek “İlçemizde yaşanan kar yağışı ile buzlanma sonrasında hemşerilerimizin günlük yaşamının sekteye uğramaması ve en önemlisi de ulaşımda aksaklık yaşanmaması için çalışıyoruz. 9 kar küreme aracı,5 greyder, 8 csb aracı, 249 personelimiz ve 33 aracımız ile hizmet veriyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı kar ve buzla mücadele ekiplerimiz Gölbaşı’nın 54 Mahallesinde kar küreme ve yol açma çalışması yaptı. Büyük bir özveriyle çalışan ekiplerimize teşekkür eder, vatandaşlarımıza gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceğimizi duyurmak isterim” dedi.

Başkan Şimşek’ten kış lastiği uyarısı
Vatandaşları ise kişisel tedbirleri alma noktasında uyaran Başkan Şimşek “Bizler karla mücadelemizi sokaklarımızda sürdürürken, vatandaşlarımızı da kişisel tedbirlerini almaya, kış lastikleri olmadan dışarı çıkmamaya davet ediyoruz” dedi. Kış aylarında karla mücadele programının Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre düzenlendiğini sözlerine ekleyen Başkan Şimşek “Vatandaşlarımızın her türlü talep ve şikâyetlerini ivedilikle çözüme kavuşturuyoruz” açıklamasında bulundu.

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