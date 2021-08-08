  • BIST 1.434,760
  • Altın 488,23
  • Dolar 8,6070
  • Euro 10,1100
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 21 °C
»

54. TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin

54. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nın (TSYD) sahibi, normal süresi 0-0 sonuçlanan müsabakada MKE Ankaragücü'ne penaltı atışlarında 5-3 üstünlük sağlayan Gençlerbirliği oldu.
54. TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin

Maçın 41. dakikasında MKE Ankaragücü atağında Geraldo'nun sağ kanattan yaptığı ortaya altı pas çizgisinde Mehmet Murat Uçar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka etkili atak olmadı ve devreye iki takım 0-0 eşitlikle girdi.

51. dakikadaki Gençlerbirliği atağında sağdan Ömürcan Artan'ın yaptığı ortaya ceza sahası içinde Lima'nın kafa vuruşunda, top yandan az farkla auta çıktı.

57. dakikada sarı-lacivertli takımdan Cem Ekinci sol kanattan ceza sahasına girip, yerden kale önüne ortasını yaptı. Geraldo topa dokundu ancak kale direğinden dönen meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'nin ellerinde kaldı.

2021_08_tsyd2.jpg

60. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan MKE Ankaragücü oyuncusu Geraldo'nun bekletmeden sert vuruşunda, top üst direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın normal süresi 0-0 eşitlikle sona erdi ve maçta uzatma bölümü oynanmadan penaltılara geçildi.
MKE Ankaragücü'nde Erdem Özgenç, Cem Ekinci, Ali Kaan Güneren penalatıl gole çevirirken, Lukasic atamadı.

Gençlerbirliği'nde İlker Karakaş, Sami Gökhan Altıparmak, Grechyshkin, Serdarcan Eralp ve Metehan Mert penaltı vuruşlarını gole çevirdi. Böylece penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayan Gençlerbirliği, 54. TSYD Ankara Kupası'nı kazandı.

2021_08_tsyd1.jpg
Notlar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleriyle birlikte yüzde 50'sinin taraftarlara açıldığı Eryaman Stadı'nda yaklaşık 4 bin taraftar coşkuyla maçı izledi.

Karşılaşma öncesinde maçın kadın hakemleri Gamze Durmuş Pakkan, Sevda Çayan, Kübra Çetinkaya ve dördüncü hakem Asen Albayrak'a TSYD Ankara Şubesi yönetimince maçın anısına plaket verildi.

Maç başlamadan önce Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Gençlerbirliği, kupasını törenle aldı 

Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreninde MKE Ankaragücü'ne ikincilik kupasını TSYD Ankara Şubesi Mali İşler Sorumlusu Orhan Kemal Erkılıç takdim etti.

54. TSYD Ankara Kupası'nı ise TSYD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Ata, Gençlerbirliği takımının kaptanı Ramazan Köse'ye verdi.

Futbolcular, kupayı öperek basın mensuplarına poz verdi.

Ardından az sayıdaki taraftarlarının önüne giden Gençlerbirliği yöneticileri ile futbolcuları, kupa sevincini kutladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk sporcular Tokyo 2020'nin 14. gününü 3 madalyayla tamamladı07 Ağustos 2021 Cumartesi 10:20
  • Adana Demirspor şampiyonluk kupasını aldı07 Ağustos 2021 Cumartesi 10:17
  • Türk boksu Tokyo 2020'de 'Busenazlar'ıyla' tarih yazdı07 Ağustos 2021 Cumartesi 10:16
  • Busenaz Sürmeneli Olimpiyat Şampiyonu07 Ağustos 2021 Cumartesi 09:50
  • Buse Naz Çakıroğlu olimpiyat ikincisi07 Ağustos 2021 Cumartesi 09:29
  • Tokyo 2020'de gümüş madalya kazanan milli karateci Eray Şamdan, hayalini gerçeğe dönüştürdü06 Ağustos 2021 Cuma 15:21
  • 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler katada Sofuoğlu bronz madalya kazandı06 Ağustos 2021 Cuma 15:19
  • Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 'dalya' dedi06 Ağustos 2021 Cuma 15:18
  • Barcelona'da bir dönem kapanıyor06 Ağustos 2021 Cuma 15:18
  • 'Avrupa Gecesi'nde ilk galibiyet Demir Grup Sivasspor'dan06 Ağustos 2021 Cuma 15:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti