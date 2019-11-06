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55 yıldır çay içmiyor

Kilis’te yaşayan Mustafa Berksözlü, 55 yıl önce askerde çay yüzünden yediği tokadın ardından bir daha çay içmedi.
55 yıldır çay içmiyor

Kilis’te yemenicilik yapan 75 yaşındaki Mustafa Berksözlü, 24 Mart 1954 tarihinde Sivas’ta vatani görevini yaparken, çayına şeker atılmasını isteyince tokat yedi.

TOKAT YEDİ, ÇAYI BIRAKTI

55 yıldır bitmek bilmeyen inadı nedeniyle çay içmeyen Berksözlü, "Sivil hayatta o zaman çayın bardağı 25 kuruş, askerde ise 10 kuruş, şekeri kerpeten ile kesip atıyorlar. Şekeri az attıkları için çay çok acı oluyor. Benden iki ay kıdemli askere 'Komutanım bana az fazla şeker at 25 kuruş vereyim' dedim. Nereli olduğumu sordu, söyleyince 'Kantine kafanı uzat' deyince ben de uzattım, bana 'Senin baban muhtar mı, sende sarı öküz parası mı var’ diyerek beni tokatladı." dedi.

"İDAM SEHPASINA ÇIKARSALAR DA İÇMEM"

Yaşadığı olay sonrası askerden firar etme kararı veren Berksözlü, "15 dakika sonra firardan vazgeçtim. Kendi kendime ‘Sen bu çayı içersen insan değilsin’ dedim, o günden beri ağzıma çay koymadım. Misafirliğe gittiğimde de çay içmem, hiçbir yerde, kahve içeriz, su içerim, meşrubat içerim, ama çay içmem. Evde hanım çay bardağını önüme koysa, o bardağı yere atar kırarım. Beni idam sehpasına çıkarsalar, 'çay içmezsen seni asacağız' deseler, o çayı içmem asın derim.” diye konuştu.

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