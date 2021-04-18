  • BIST 1.408
  • Altın 461,090
  • Dolar 8,0625
  • Euro 9,6585
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 20 °C
»

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Bodrum-Kuşadası etabı başladı

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR-2021) sekizinci ve son günündeki 160,3 kilometrelik Bodrum-Kuşadası etabı start aldı.
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Bodrum-Kuşadası etabı başladı

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR-2021) sekizinci ve son günündeki 160,3 kilometrelik Bodrum-Kuşadası etabı start aldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Belediye Meydanı'ndan başlayan etabın startını, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve protokol üyeleri verdi.

TUR-2021'in sekizinci gününde bisikletçiler, Bodrum'dan başlayıp Milas, Didim, Söke ilçelerini geçip, Kuşadası Atatürk Bulvarı'nda bitecek 160,3 kilometrelik parkurda pedal çevirecek.

56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun sekizinci ve son etabına 23 takımda 141 bisikletçi katıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kadın voleybol takımıyla sezonu değerlendirdi18 Nisan 2021 Pazar 09:58
  • TFF 1'inci Lig'de tüm maçlar aynı gün ve saatte oynanacak17 Nisan 2021 Cumartesi 21:13
  • Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır17 Nisan 2021 Cumartesi 20:15
  • Milli judocu Vedat Albayrak Avrupa şampiyonu17 Nisan 2021 Cumartesi 20:14
  • Fatih Terim: Sahada formasını ıslatan futbolculara kimse dokunamaz17 Nisan 2021 Cumartesi 19:17
  • Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı17 Nisan 2021 Cumartesi 18:18
  • Lider Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçında 2 puan yitirdi17 Nisan 2021 Cumartesi 09:58
  • MotoGP'de sıradaki durak Portekiz16 Nisan 2021 Cuma 16:02
  • Formula 1'de heyecan İtalya'da devam edecek16 Nisan 2021 Cuma 16:02
  • Süper Lig'de hafta sonu oynanacak maçların hakemleri açıklandı16 Nisan 2021 Cuma 11:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti