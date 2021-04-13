  • BIST 1.361
  • Altın 452,383
  • Dolar 8,1388
  • Euro 9,6859
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 4 °C
»

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunun üçüncü günündeki Beyşehir-Alanya etabı başladı

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2021) üçüncü günündeki 212,6 kilometrelik Beyşehir-Alanya etabı start aldı.
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunun üçüncü günündeki Beyşehir-Alanya etabı başladı

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2021) üçüncü günündeki 212,6 kilometrelik Beyşehir-Alanya etabı start aldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki tarihi Eşrefoğlu Camisi önünden başlayan 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2021) üçüncü günündeki 212,6 kilometrelik Beyşehir-Alanya etabı  startını, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ve Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır verdi.

TUR 2021'in üçüncü gününde bisikletçiler, Eşrefoğlu Camisi önünden başlayıp Alanya'da bitecek 212,6 kilometrelik parkurda mücadele edecek.

56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun üçüncü etabına 25 takımdan 176 bisikletçi katıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lider Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde şampiyonluk yürüyüşünü sürdürüyor12 Nisan 2021 Pazartesi 12:54
  • Trabzonspor'da gol sorunu çözülemiyor12 Nisan 2021 Pazartesi 10:27
  • Real Betis deplasmanından beraberlikle dönen Atletico Madrid, liderliği geri aldı12 Nisan 2021 Pazartesi 09:07
  • Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın: Cenk Tosun ciddi bir sakatlık geçirdi ve sezonu kapattı12 Nisan 2021 Pazartesi 09:06
  • Lider Beşiktaş deplasmanda kazandı12 Nisan 2021 Pazartesi 09:06
  • Başkent derbisinde kazanan MKE Ankaragücü12 Nisan 2021 Pazartesi 09:05
  • Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yüzünde kırık tespit edildi11 Nisan 2021 Pazar 17:05
  • 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı11 Nisan 2021 Pazar 17:04
  • Demir Grup Sivasspor evinde kazandı11 Nisan 2021 Pazar 17:02
  • 2. Uluslararası İzmir Maratonu koşuldu11 Nisan 2021 Pazar 17:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti