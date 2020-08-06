6 Ağustos koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de son 24 saatte 1153 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 237 bin 265, can kaybı 5 bin 789 oldu.
Bakan Koca: Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İYİ HABERLERE SADECE SIKI TEDBİRLER DAYANAK OLABİLİR.
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