  • BIST 1.034
  • Altın 479,179
  • Dolar 7,2420
  • Euro 8,5968
  • Ankara 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 32 °C
»

6 Ağustos koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Ağustos koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
6 Ağustos koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de son 24 saatte 1153 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 237 bin 265, can kaybı 5 bin 789 oldu.

ds-019.jpg

Bakan Koca: Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İYİ HABERLERE SADECE SIKI TEDBİRLER DAYANAK OLABİLİR. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İçişleri Bakanlığı açıkladı: Sayı her gecen gün artıyor06 Ağustos 2020 Perşembe 16:11
  • Avcılar'da kamyonun parçalandığı feci kaza!06 Ağustos 2020 Perşembe 15:19
  • Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretçilerin ilgisi sürüyor06 Ağustos 2020 Perşembe 15:05
  • Gelin ve damat düğünlerinde virüs kaptı!06 Ağustos 2020 Perşembe 14:58
  • Bakan Çavuşoğlu uyardı: Her an saldırabilirler!06 Ağustos 2020 Perşembe 14:56
  • Çanakkale'de orman yangını çıktı06 Ağustos 2020 Perşembe 14:50
  • Türkiye genelinde en kapsamlı Kovid-19 denetimi yapılıyor06 Ağustos 2020 Perşembe 14:49
  • MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi06 Ağustos 2020 Perşembe 14:40
  • Bakan Soylu: Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım06 Ağustos 2020 Perşembe 12:15
  • Polis ev ev dolaşıp vatandaşları hırsızlara karşı uyardı06 Ağustos 2020 Perşembe 12:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti