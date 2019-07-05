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6 asırlık Hemhüm Cami yıkıldı yıkılacak!

Altındağ Sakarya Mahallesi’nde yer alan 6 asırlık Hemhüm Cami’nin tek duvarının sıvası döküldü.  Günden güne eriyen kerpiç duvarlar, camiyi yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya bıraktı.
6 asırlık Hemhüm Cami yıkıldı yıkılacak!

Sakarya Mahallesi Gelin Sokak’ta yer alan yapımı 15’inci yüzyıla dayanan tarihi Hemhüm Cami geçtiğimiz yıllarda restore edilmesine rağmen hemen yanı başında bulunan evin kentsel dönüşümle birlikte yıkılması ile cami tekrar yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Dikdörtgen planlı caminin tek duvarının sıvasının günden güne eridiği objektiflerimize böyle yansıdı. 

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2014 YILINDA RESTORE EDİLDİ

Henüz daha 2014 yılında restore edilmesine rağmen, tarihi caminin tekrar yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalması bölge sakinlerinin dikkatinden kaçmadı. Bölge sakinleri herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden caminin duvarının tekrar onarılmasını talep etti.

BİTİŞİĞİNDEKİ EV YIKILDI, DUVAR ORTAYA ÇIKTI

Restorasyonun özel bir firma tarafından yapıldığını belirten bölge sakinleri, restore sırasında caminin hemen bitişinde bir ev bulunduğunu, evin daha sonra kentsel dönüşümle birlikte yıkıldığını belirtti. Yıkılan evle birlikte boş kalan duvarın hava şartlarının etkisiyle birlikte günden güne eridiğini dile getiren bölge sakinleri, kalan tek duvarında restore edilerek güzel bir görünüme kavuşturulmasını talep etti.

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KERPİÇ DUVARLI, AHŞAP HATILLI

Sakarya Mahallesi, Gelin Sokak’ta yer alan küçük boyutlu mescidin yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, mimari üslubuna göre 15’inci yüzyıla tarihlendirilmektedir. Mescit, boyuna dikdörtgen planlı, kerpiç duvarlı, sade bir yapı. Kerpiç duvarlar, ahşap hatıllarla desteklenmiştir. Beden duvarları caddeye doğru uzanarak, kapalı son cemaat yerini meydana getirmektedir. Kuzeybatıda ezanlığı vardır. Harimin güney duvarındaki mihrabın üzerindeki mukarnasların, mescidin ilk yapılışına ait olduğu tahmin edilmektedir.

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Emrah Özcan/HABERVAKTİM

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