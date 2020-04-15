6 ay ertelemeli ihtiyaç kredileri sonuçlanmaya başladı

Üç kamu bankası tarafından verilecek 36 ay vadeli ve ay ertelemeli 10 bin TL’ye varan temel ihtiyaç kredisi başvuruları sonuçlanmaya başladı. Kredilerin olumlu sonuçlandığı nasıl öğreniliyor detaylar haberimizde…

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından verilecek 36 ay vadeli, 6 ay ertelemeli 10 bin TL’ye varan temel ihtiyaç kredisi başvurularının ne zaman sonuçlanacağı ve ödemelerin ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

3 kamu bankası tarafından verilen ve bu zor süreçte dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını bir nebze olsun karşılayabilmesi için verilecek 6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi başvuruları ve ödemeleri ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, 6 ay ertelemeli temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Paralar nereden alınacak? Geri ödemeleri nasıl yapılacak? 6 ay ertelemeli kredinin onaylandığını nasıl öğreneceğiz? İşte tüm merak edilenlerin cevabı…

6 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİLERİ SONUÇLANMAYA BAŞLADI

Ziraat Bankası , Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilen 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuruları sonuçlanmaya başladı.

Kredinin onaylandığı nasıl öğreniliyor?

Başvuruları olumlu sonuçlanan vatandaşlara SMS yolu ile bildirim yapılıyor. Bu noktada, telefonunuza gelecek SMS’deki internet uzantısını tıklayarak online kayıt yapılabiliyor. Kısa bir işlemin ardından onaylanan kredi tutarı hesabınıza saatler içerisinde yatıyor. Hesaba kredinin yatmasından sonra da müşteriye bilgilendirme mesajı atılıyor.



Kredi tutarları hesaplarına aktarılmaya başlanan müşteriler ATM’lerden bu yatan parayı ‘bankakart’ veya ‘kartsız işlemler’ yoluyla çekebiliyor.

KREDİ İŞLEM SÜRESİ NE KADAR?

Telefonunuza SMS geldiği andan itibaren internet üzerinden kredi işlemlerinizi 10 gün içinde tamamlamadığınız taktirde olumlu sonuçlanan krediniz geçersiz sayılıyor.

FAİZİ % 0.49 OLACAK

Tüketici kredisi kapsamında 6 ay ödemesiz verilecek kredi için 1-36 aylık dönemde yüzde 0.49 gibi çok düşük bir faiz işletilecek.

Kredi tahsis ücreti binde 5 olarak belirlenirken; kredi başvurusu yapan kişilere 3 bin TL, 5 bin TL, 7 bin 500 TL veya 10 bin TL tutarlarından birinin onayı yapılıyor.

Kişi, 10 bin TL kredi başvurusu yapsa dahi daha düşük kredi tutarları da onaylanabiliyor. Bu durum ise vatandaşlarda şaşkınlığa neden oluyor.



GERİ ÖDEMELER AYDA NE KADAR OLACAK?

KREDİ SEÇENEKLERİ NELER?

3.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay ödeme yok. Sonrasında 36 ay boyunca 113 lira ödenecek.

5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay ödeme yok. Sonrasında 36 ay boyunca 188 lira ödenecek.

7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay ödeme yok. Sonrasında 36 ay boyunca 282 lira ödenecek.

10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay ödeme yok. Sonrasında 36 ay boyunca 376 lira ödenecek.

KREDİLER KİMLERE ÇIKMIYOR?

Aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve üstünde olup da başvuru yapan vatandaşlara 6 ay ertelemeli temel ihtiyaç kredisi çıkmıyor.

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA