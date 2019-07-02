6 ayda 900 sivil öldürdü

Suriye İnsan Hakları Ağı’nın raporuna göre Esed, İran destekli terör örgütler, IŞİD ve koalisyon saldırıları sonucu yılın ilk altı ayında bin 864 sivil öldürüldü.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye’de yılın ilk 6 ayında bin 864 sivilin öldürüldüğünü açıkladı. SNHR, sivil kayıplara ilişkin yayımladığı raporunda bu yılın ilk yarısında 468’i çocuk, 285’i kadın toplam bin 864 sivilin çatışan taraflarca öldürüldüğünü bildirdi. Ağın raporunda, Beşşar Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerden oluşan rejim güçlerinin, 211’i çocuk ve 136’sı kadın 891 sivili öldürdüğü bilgisine yer verildi. Rus güçlerinin saldırılarında 34’ü çocuk ve 21’i kadın 149 sivilin yaşamını yitirdiğinin belirtildiği raporda, terör örgütü YPG/PKK’nın 33’ü çocuk, 10’u kadın 99 sivili öldürdüğü iddia edildi. Rapora göre, terör örgütü IŞİD’in düzenlediği saldırılarda 11’i çocuk, 7’si kadın 82 sivil ölürken, örgüt karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin saldırılarında 20’i çocuk, 17’si kadın 64 sivil yaşamını yitirdi. Askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların 10’ü çocuk ve 1’i kadın olmak üzere 39 sivilin ölümüne neden olduğu aktarılan raporda, kimliği belirsiz tarafların ise söz konusu sürede 149’u çocuk ve 93’ü kadın toplam 540 sivili öldürdüğü kaydedildi. SNHR, bu yıl ocakta 197, şubatta 246, martta 334, nisanda 324, mayısta 416 ve haziranda 347 sivilin öldürüldüğünü ifade etti. Raporda öldürülenlerden 15’inin sağlık çalışanı, 6’sının Beyaz Baretliler gönüllüsü olduğu bildirildi. Ayrıca 142’si rejim tarafından olmak üzere 159 kişinin işkence görerek yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Öte yandan 2019 yılının ilk 6 ayında Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan 79 bin 886 Suriyelinin ülkesine geri döndüğü belirtildi. Türkiye’ye sığınan bazı Suriyeli ailelerin, İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgeler ile Afrin ve civar köylerine dönüşü sürüyor. Türkiye’nin farklı illerinde yaşamını sürdüren Suriyeliler, ülkelerine dönmek için Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’na geliyor. Yanlarına birkaç parça eşya alan aileler, işlemlerinin ardından İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgeler ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin ve civar köylerine hareket ediyor. Zaman zaman yoğunluğun yaşandığı Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan, yılın ilk 6 ayında 79 bin 886 Suriyeli ülkesine döndü.