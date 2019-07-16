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6 aylık bütçe açığı 78,6 milyar TL

Bütçe haziran ayında 12,1 milyar TL açık verdi, 6 aylık bütçe açığı 78,6 milyar TL oldu
6 aylık bütçe açığı 78,6 milyar TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2018 yılı Haziran ayında 25,6 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Haziran ayında 12,1 milyar TL açık vermiştir.

2018 yılı Haziran ayında 23,2 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 2019 yılı Haziran ayında 7,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiştir.

2019 yılı Haziran ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 oranında artarak 55,5 milyar TL olmuştur. Bütçe giderleri ise yüzde 12,5 oranında azalarak 67,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı Haziran ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 oranında artarak 44,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 15,5 oranında azalarak 63,2 milyar TL olmuştur.

OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 46,1 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 78,6 milyar TL açık vermiştir.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 12,3 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 2019 yılı OcakHaziran döneminde 27,8 milyar TL faiz dışı açık verilmiştir.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 oranında artarak 403 milyar TL olmuştur. Bütçe giderleri ise yüzde 20,5 oranında artarak 481,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 oranında artarak 307,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 17,7 oranında artarak 430,8 milyar TL olmuştur.

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