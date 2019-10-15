  • BIST 95.681
  • Altın 282,297
  • Dolar 5,8807
  • Euro 6,4811
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 14 °C
»

6 bin askerle Münbiç'e

Barış Pınarı Harekâtı, terör koridorunu paramparça etti. TSK ve SMO, Rasulayn ve Tel Abyad’ın ardından Münbiç’e yöneldi. PKK/ PYD’nin şehri Esed rejimine devretme çabasına rağmen birlikler 6 bin askerle Münbiç’e yürüyor.
6 bin askerle Münbiç'e

Barış Pınarı Harekatı, PKK/YPG’nin terör koridorunu paramparça etti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) Rasulayn ve Tel Abyad’ın ardından Münbiç’e yöneldi. PKK/PYD’nin şehri Esed rejimine devretme çabasına rağmen 6 bin askerle Münbiç’e yürüyen TSK ve SMO, çok sayıda köyü terör örgütünden temizledi.

SURİYE İÇLERİNE ÇEKİLDİLER

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ‘Barış Pınarı Harekatı’ terör örgütü ve sahiplerinin belini kırdı. TSK ve SMO’nun Resulayn ve Tel Abyad ile kırsalda kaydettiği hızlı ilerleme, ABD’yi bölgeden çekilmeye zorladı. Pentagon, bölgedeki 1000 ABD askerini daha güneye çekeceğini açıkladı. Bu kapsamda önceki gece özellikle Aynel Arap ve bazı bölgelerdeki askerlerini daha güneye Suriye içlerine çekildi.

LAZKİYE’DE GİZLİ ANLAŞMA

ABD’nin bu kararı sonrasını cephede ardı ardına hezimete uğrayan PKK/YPG yönünü Şam rejimine çevirdi. Lazkiye’deki Hımeymin askeri üssünde Esed rejimi ile masaya oturdu. Örgüt, Lazkiye’ye paralel olarak Moskova’da da girişimlerde bulundu. Önceki gece yapılan uzun pazarlıkların ardından rejim ile terör örgütü arasında anlaşma imzalandığı duyuruldu.

HER YERE REJİM ASKERİ

Rejim ve terör örgütüne yakın basın yayın organlarının servis ettiği belgeye göre anlaşma özetle şu maddeleri kapsıyor: “Suriye ordusu Türkiye ve Rojava sınır hattı boyunca konuşlanacak. Suriye ordusu Kobani, Münbiç kent merkezlerine girecek. Tabka, Rakka'daki Fırat Barajı ve Mensure'ye rejim askerleri konuşlanacak. Deyrizor'daki petrol rafinerisi ile Kamışlı Suriye ordusuna teslim edilecek.”

PAÇAVRALAR İNDİRİLDİ

Sözde anlaşmanın ardından rejim güçleri bazı noktalarda harekete geçti. Arimah ve Hafse kasabasını kontrol altında tutan Esed rejimi buradan güç kaydırmaya çalışsa da bu bölgeleri tutmak için elinde yeterli kadar askeri ve techizatı olmadığı için anlaşma sembolik olarak kaldı. Münbiç şehir merkezine sadece küçük bir birlik sevk edilebildi. İki köy rejim tarafından işgal edildi ancak bölgede bulunan ABD güçlerinin devriyeye çıkmasının ardından rejim güçleri köylerden çekilmek zorunda kaldı. Haseke, Kamışlı, Aynel Arap gibi şehirlerde YPG/PKK paçavraları okullar ve sözde resmi kurumlardan indirilerek yeni rejim bayrakları çekildi.

SACUR’A MOBİL KÖPRÜ

Ancak bu sembolik adımlar TSK ve SMO'yu durdurmaya yetmedi. Harekatın hızlı bir şekilde başlaması için daha önceden bölgeye nakledilen istihkam birlikleri geçiş güzergahındaki Sacur Nehri üzerine mobil köprüler kurdu. Fırat Kalkanı bölgesinden Münbiç’e 5 bin SMO askeri gönderildi. Özel kuvvetler ve komandodan bin kadar asker harekata katıldı. TSK’nın zırhlı araç ve tankları da Münbiç’e girdi. İlk ateşte kısa bir süre direniş gösteren teröristler ardından mevzilerini bırakarak kaçmaya başladı.

Tel Abyad'da SMO bayrağı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan ve önceki gün YPG/PKK'den temizlenen Tel Abyad'da bir direkte bulunan terör örgütünü simgeleyen bez parçasının yerine SMO bayrağı asıldı. Harekat kapsamında Tel Abyad ilçe merkezinin YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmasında görev alan SMO askerleri, kentin batısında bir noktada bulunan uzun bir bayrak direğinde asılı terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçasını indirdi. Askerler daha sonra direğe SMO bayrağını çekti. Bu anlar Tel Abyad'ın hemen karşısındaki Akçakale ilçesinden de gözlendi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da şafak operasyonu15 Ekim 2019 Salı 08:34
  • Baraj Doluluk Oranı 15 Ekim 2019 Ankara - ASKİ15 Ekim 2019 Salı 08:28
  • Elektrik Kesintisi 15 Ekim 2019 Ankara - Başkent EDAŞ15 Ekim 2019 Salı 08:27
  • Su Kesintisi 15 Ekim 2019 Ankara - ASKİ15 Ekim 2019 Salı 08:26
  • HDP'li başkan gözaltında15 Ekim 2019 Salı 08:22
  • Denizli'den acı haber15 Ekim 2019 Salı 08:06
  • İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!15 Ekim 2019 Salı 08:03
  • Bosna'daki Paljenik Zirvesi'nden Mehmetçik'e destek15 Ekim 2019 Salı 08:00
  • MSB son rakamları açıkladı15 Ekim 2019 Salı 07:57
  • Trump, Türkiye'ye yaptırımlarla ilgili kararnameyi imzaladı15 Ekim 2019 Salı 07:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti