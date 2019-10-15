Barış Pınarı Harekâtı, terör koridorunu paramparça etti. TSK ve SMO, Rasulayn ve Tel Abyad’ın ardından Münbiç’e yöneldi. PKK/ PYD’nin şehri Esed rejimine devretme çabasına rağmen birlikler 6 bin askerle Münbiç’e yürüyor.

Barış Pınarı Harekatı, PKK/YPG’nin terör koridorunu paramparça etti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) Rasulayn ve Tel Abyad’ın ardından Münbiç’e yöneldi. PKK/PYD’nin şehri Esed rejimine devretme çabasına rağmen 6 bin askerle Münbiç’e yürüyen TSK ve SMO, çok sayıda köyü terör örgütünden temizledi.

SURİYE İÇLERİNE ÇEKİLDİLER

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ‘Barış Pınarı Harekatı’ terör örgütü ve sahiplerinin belini kırdı. TSK ve SMO’nun Resulayn ve Tel Abyad ile kırsalda kaydettiği hızlı ilerleme, ABD’yi bölgeden çekilmeye zorladı. Pentagon, bölgedeki 1000 ABD askerini daha güneye çekeceğini açıkladı. Bu kapsamda önceki gece özellikle Aynel Arap ve bazı bölgelerdeki askerlerini daha güneye Suriye içlerine çekildi.

LAZKİYE’DE GİZLİ ANLAŞMA

ABD’nin bu kararı sonrasını cephede ardı ardına hezimete uğrayan PKK/YPG yönünü Şam rejimine çevirdi. Lazkiye’deki Hımeymin askeri üssünde Esed rejimi ile masaya oturdu. Örgüt, Lazkiye’ye paralel olarak Moskova’da da girişimlerde bulundu. Önceki gece yapılan uzun pazarlıkların ardından rejim ile terör örgütü arasında anlaşma imzalandığı duyuruldu.

HER YERE REJİM ASKERİ

Rejim ve terör örgütüne yakın basın yayın organlarının servis ettiği belgeye göre anlaşma özetle şu maddeleri kapsıyor: “Suriye ordusu Türkiye ve Rojava sınır hattı boyunca konuşlanacak. Suriye ordusu Kobani, Münbiç kent merkezlerine girecek. Tabka, Rakka'daki Fırat Barajı ve Mensure'ye rejim askerleri konuşlanacak. Deyrizor'daki petrol rafinerisi ile Kamışlı Suriye ordusuna teslim edilecek.”

PAÇAVRALAR İNDİRİLDİ

Sözde anlaşmanın ardından rejim güçleri bazı noktalarda harekete geçti. Arimah ve Hafse kasabasını kontrol altında tutan Esed rejimi buradan güç kaydırmaya çalışsa da bu bölgeleri tutmak için elinde yeterli kadar askeri ve techizatı olmadığı için anlaşma sembolik olarak kaldı. Münbiç şehir merkezine sadece küçük bir birlik sevk edilebildi. İki köy rejim tarafından işgal edildi ancak bölgede bulunan ABD güçlerinin devriyeye çıkmasının ardından rejim güçleri köylerden çekilmek zorunda kaldı. Haseke, Kamışlı, Aynel Arap gibi şehirlerde YPG/PKK paçavraları okullar ve sözde resmi kurumlardan indirilerek yeni rejim bayrakları çekildi.

SACUR’A MOBİL KÖPRÜ

Ancak bu sembolik adımlar TSK ve SMO'yu durdurmaya yetmedi. Harekatın hızlı bir şekilde başlaması için daha önceden bölgeye nakledilen istihkam birlikleri geçiş güzergahındaki Sacur Nehri üzerine mobil köprüler kurdu. Fırat Kalkanı bölgesinden Münbiç’e 5 bin SMO askeri gönderildi. Özel kuvvetler ve komandodan bin kadar asker harekata katıldı. TSK’nın zırhlı araç ve tankları da Münbiç’e girdi. İlk ateşte kısa bir süre direniş gösteren teröristler ardından mevzilerini bırakarak kaçmaya başladı.

Tel Abyad'da SMO bayrağı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan ve önceki gün YPG/PKK'den temizlenen Tel Abyad'da bir direkte bulunan terör örgütünü simgeleyen bez parçasının yerine SMO bayrağı asıldı. Harekat kapsamında Tel Abyad ilçe merkezinin YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmasında görev alan SMO askerleri, kentin batısında bir noktada bulunan uzun bir bayrak direğinde asılı terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçasını indirdi. Askerler daha sonra direğe SMO bayrağını çekti. Bu anlar Tel Abyad'ın hemen karşısındaki Akçakale ilçesinden de gözlendi.