6 bin hayvan kapasiteli barınak, bu yıl hizmete açılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Karataş’ta 6 bin hayvan kapasiteli AB standartlarına uygun olarak yapılan modern barınağı bu yıl içerisinde hizmete açmayı planladıklarını gazetemiz aracılığıyla duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, kentteki sokak hayvanlarının barınma sorununu büyük ölçüde çözebilmek için yapımına devam edilen Çankaya Karataş’taki hayvan barınağı inşaatında çalışmalar hızla sürüyor. Büyükşehir yetkilileri, 26 milyon TL bedelle ihale edilen, 6 bin kapasiteli hayvan barınağını bu yıl içerisinde hizmete açmayı planladıklarını gazetemiz İlksayfa aracılığıyla duyurdu. Modern barınakta hayvan hastanesinden yasaklı ırk bölümüne, anne-yavru bölümünden tek tırnaklı hayvan bölümüne kadar sokak hayvanlarının sağlıklı bir şekilde kalabileceği yaşam alanları yer alacak.

AB STANDARTLARINA UYGUN YAPILACAK

Sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşaması için Karataş Mahallesi’nde 93 bin metrekarelik alana kurulmaya başlanan yeni ve modern barınak, aynı anda 6 bin hayvana ev sahipliği yapabilecek. Bu yıl içinde yapımı tamamlanarak hizmete açılması beklenen havyan barınağı Avrupa Birliği (AB) standartlarına da uygun olacak. AB standartlarına göre 4 metrekareye 1 hayvanın düşeceği barınakta, 500 adet bölme yani yaşam alanı bulunacak. Her bir bölme ise 50 metrekareden oluşacak ve 12 hayvanın barınabileceği sağlıklı bir ortam sağlayacak.

2 BİN HAYVAN KAPASİTELİ GÖLBAŞI’NDAKİ HAYVAN BARINAĞI TAŞINACAK

Edinilen bilgilere göre Çankaya Karataş Mahallesi’ndeki 6 bin kapasiteli hayvan barınağının tamamlanmasının ardından ‘Gölbaşı Millet Bahçesi’ projesi içerisinde yer alan Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı hayvan barınağı boşaltılarak, yıllardır hizmet veren tesisin içerisindeki hayvanlar yeni ve modern barınağa taşınacak. Gölbaşı Hayvan Barınağı’nın 2 bin 100 civarında sokak hayvanı kapasitesi bulunuyor.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN KULÜBE YAPTIRILIYOR

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını korumak için yaptığı çalışmalara devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı toplam bin adet kedi ve köpek kulübesi yapımı için ihaleye çıktı. Önümüzdeki günlerde yapılacak ihaleyle alımı gerçekleştirilecek kulübeler, dağıtılmak üzere Gölbaşı Hayvan Barınağı’na teslim edilecek.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA