6 çocuk sokakta nargile içti, polis çocuk şubeye götürdü

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, sokak ortasında nargile içen ve yaşları 12 ile 14 arasında değişen 6 çocuk, mahalle sakini tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Çocuklar, polis tarafından çocuk şubeye götürüldü.

Edremit ilçesindeki Gazicelal Mahallesi Maşat Caddesi'nde, yaşları 12 ile 14 arasında değişen 6 çocuk, kaldırımda nargile içip, şakalaştı. Çocuklardan birinin, yoldan geçenleri kandırmak için yere uzanıp bayılmış numarası yaptığı görüntüler, aynı sokakta oturan biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, 2 çocuk nargile içerken, bir çocuğun da bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görülüyor. Baygınlık geçiriyor numarası yapmak için yerde yatan çocuğun, arada kalkıp gülümsediği görüntülere yansırken, nargilenin içinde ne olduğu ise belirlenemedi.

ÇOCUK ŞUBEYE GÖTÜRÜLDÜLER

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşı küçük 6 çocuğu tespit ederek, ifadelerini almak üzere çocuk şubeye götürdü.