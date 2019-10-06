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6 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi

6 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
6 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi

6 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın son gün çalışmalarına iştirak ederek kapanış konuşması yapacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27. Dönem 2. Çalışma ve Değerlendirme Kampı'nın kapanış konuşmasını gerçekleştirecek.

3- Tunus'ta parlamento seçimi için halk sandık başına gidecek. 

4- Portekiz'de genel seçimler yapılacak.

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

6- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

7- 4. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda dördüncü ve son gün etkinliklerinin ardından düzenlenecek kapanış töreniyle sona erecek.

8- Süper Lig'de 7. hafta, Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü, Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü-Medipol Başakşehir ve Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçlarıyla tamamlanacak. 

9- TFF 1. Lig'de 7. hafta, Cesar Grup Ümraniyespor-Adanaspor, Osmanlıspor-Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu ve Adana Demirspor-Ekol Göz Menemenspor maçlarıyla sona erecek. 

10- Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasına Pınar Karşıyaka-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Afyon Belediyespor-Türk Telekom, OGM Ormanspor-Teksüt Bandırma ve Fenerbahçe Beko-Gaziantep Basketbol maçlarıyla devam edilecek. 

11- Hentbol Erkekler Süper Lig'de ikinci hafta maçları yapılacak. 

12- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı Tayland Grand Prix'si koşulacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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