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6 kişi koronavirüs gözlemi altındaydı: Korkulan olmadı

Sağlık Bakanı Koca, yüksek ateş belirtisi nedeniyle hastaneye kaldırılan 5 kişinin, koronavirüs sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.
6 kişi koronavirüs gözlemi altındaydı: Korkulan olmadı

Türkiye'de son 24 saat içinde koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan 6 kişide olumsuz duruma rastlanmadı.

Dün İran'dan Türkiye'ye giriş yapan 3 Türk vatandaşı, Van'da yüksek ateş görülmesi sebebiyle corona virüsü şüphesiyle hastanede tedavi altına alınmıştı.

Hakkari'de de ateşi yükselen bir çocuk ile annesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aynı şüphe ile getirilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaların test sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

SON ŞÜPHE: MEVSİMSEL GRİP

Öte yandan Afyonkarahisar Valiliği, hastaneye kaldırılan İranlı çocuğun mevsimsel grip geçirdiğinin anlaşıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "20 gün önce Türkiye’ye giriş yapan İranlı ailenin 3 yaşındaki çocuğunda yüksek ateş olması sebebiyle bu sabah Afyonkarahisar Devlet Hastanesine getirilmiş; hastanın mevsimsel grip olduğu anlaşılmıştır. İlimizde Yeni Koronavirüs (COVID-19) vakası ya da şüphelisi bulunmamaktadır" denildi.

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