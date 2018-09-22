ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 6 Temmuz 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 6 Temmuz 2019 Cumartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
6 Temmuz 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri
- BEYPAZARI su kesintisi
Arıza Tarihi: 6.07.2019 11:40:00
Tamir Tarihi: 6.07.2019 14:40:00
Detay: AYVAŞIK MAH TOKİ KONUTLARI MEYDANA GELEN SEBEKE HATTINDAKI SU ARIZA NEDENIYLE SU KESİNTISI YAPILMISTIR
Etkilenen Yerler: OĞUZKENT TOKİ KONUTLARI
- ETİMESGUT su kesintisi
Arıza Tarihi: 6.07.2019 13:30:00
Tamir Tarihi: 6.07.2019 15:00:00
Detay: Etimesgut ilçesine bağlı Elvan mahallesi Elvan köy içerisinde bulunan içmesuyu şebeke hattında oluşan arıza sebebi ile su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Elvan mahallesi
- SİNCAN su kesintisi
Arıza Tarihi: 6.07.2019 12:00:00
Tamir Tarihi: 6.07.2019 17:00:00
Detay: SARAYCIK DEPODA KAYNAKLANAN ELEKTİRK KESİNTİSİNDEN DOLAYI SU VERİLEMEMEKTEDİR
Etkilenen Yerler: MALAZGİRT MAH PINARBAŞI MAH-OSMANLI MAH-TANDOĞAN MAH
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