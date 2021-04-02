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60 adet koyun satılık

Akşehir icra dairesinden 60 adet küpesiz koyun satışa çıkarılmıştır. İşte detaylar…
60 adet koyun satılık

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre ; Akşehir icra dairesinden 60 adet küpesiz koyun 90 bin TL karşılığında  satışa çıkarılmıştır.

Birinci Satış Günü:  04.05.2021 10:30

İlan detayları için TIKLAYIN

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