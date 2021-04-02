60 adet koyun satılık

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre ; Akşehir icra dairesinden 60 adet küpesiz koyun 90 bin TL karşılığında satışa çıkarılmıştır.
Birinci Satış Günü: 04.05.2021 10:30
İlan detayları için TIKLAYIN
Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre ; Akşehir icra dairesinden 60 adet küpesiz koyun 90 bin TL karşılığında satışa çıkarılmıştır.
Birinci Satış Günü: 04.05.2021 10:30
İlan detayları için TIKLAYIN
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