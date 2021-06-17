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60 Bin Öğretmen Atama Talebi

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Ulus’ta atama eylemi yapan genç sağlıkçılara destek verdi.
60 Bin Öğretmen Atama Talebi

SAĞLIKÇILARDAN ATAMA EYLEMİ

Birçok sivil toplum kuruluşunun katıldığı eylemde söz alan Kahveci, gençlerin feryatlarının dinmesini istediklerini söyleyerek, 60 bin atama talebinde bulundu.
Kahveci, “Türkiye’nin sağlık personeline ihtiyacı var. OECD ve Avrupa Birliği ortalamalarının çok gerisindeyiz. Acil atama bekliyoruz.”

Ataması yapılmayan sağlık çalışanları Ulus’ta bir araya gelerek seslerini duyurmaya çalıştı. Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci’de eylem yapan sağlıkçılara destek verdi. Sağlık Profesyonelleri Platformu Başkanı Ali Aras Altuntaş ve dernek başkanlarının katıldığı programda atama talebinde bulunuldu.
“GENÇLİĞİN ÜMİDİ KIRILMIŞ”
Programda söz alan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, gençliğin ümidinin kırıldığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı, “Bugün bakıyoruz gençliğin ne yazık ki ümidi kırılmış. Emeği ve ekmeği için işsizken mücadele etmek zorunda kalmış.  Ataması yapılmayanlar diye tanımlanan milyonu aşan bir gençliğimiz var.”
“SAĞLIK PERSONELİNE İHTİYAÇ VAR”

“Türkiye’nin sağlık personeline ihtiyacı var. OECD ve Avrupa Birliği ortalamalarının çok gerisindeyiz. Okullarımızda var. Her yıl binlerce sağlık çalışanı mezun oluyor. Fakat iş atamaya, yeni istihdama gelince çok ağırdan alınıyor.” 
60 BİN ATAMA TALEBİ

 “Biz ümidimiz olan gençlerimizin bu feryatlarının dinmesini istiyoruz.  2021 yılında acil olarak 60 bin atama bekliyoruz. Planlı bir istihdam politikası uygulanmasını, İş sahibi olmadan emek ve ekmek mücadelesinin içinde kendilerini bulan gençlerimiz bu girdaptan çıkarılmasını, Genç meslektaşlarımızın kamu hizmetine kazandırılmasını talep ediyoruz.”
 “VAR GÜCÜMÜZLE YANINIZDAYIZ”

“Türk Sağlık-Sen olarak ataması yapılmayan gençlerimizin her zaman ve şartta yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz” diyen Önder Kahveci, “Her platformda sizin taleplerinizi gündeme getirmeye devam edeceğiz. Ataması yapılmayan sıfatını sizlerin üstünden kaldırmak için var gücümüzle yanınızda olacağız. Unutmayın ki, kazanmak herkesin harcı değildir; kazanmak ben kazanacağım diyerek yola çıkan ve asla geri dönmeyenlerin işidir. Sizde bu mücadelenizden bir an olsun geri durmayın, biz yanınızdayız. Mutlaka kazanacak, hak ettiğiniz görevlere atanacaksınız” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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