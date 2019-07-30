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60 kişiyi dolandıran kuyumcu tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir gecede kuyumcu dükkanını kapatarak kayıplara karışan, hakkında 60 kişinin şikayette bulunduğu Hüseyin Gülaçtı, tutuklandı.
60 kişiyi dolandıran kuyumcu tutuklandı

İzmit kent merkezinde yıllardır kuyumculuk yapan Hüseyin Gülaçtı, 2 Mayıs tarihinde iş yerini gece kapatarak kayıplara karıştı. Müşterisi olan ve alacağı olan yaklaşık 60 kişi, Gülaçtı'dan şikayetçi oldu.

DÜN YAKALANDI, BUGÜN TUTUKLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Hüseyin Gülaçtı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hüseyin Gülaçtı dün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından bugün akşam saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen Hüseyin Gülaçtı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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