Anasayfa
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Arşiv
Sitene Ekle
Anasayfam Yap
BIST
99.382
Altın
254,575
Dolar
5,5869
Euro
6,3025
Ankara
31 °C
İstanbul
29 °C
İzmir
33 °C
Konya
29 °C
60 saniyede bugün (04 Temmuz 2019)
Aladağ davasında karar: Tüm yurt yöneticilerine ceza verildi
Putin faciadaki nükleer iddiasını doğruladı
Türkiye, BM cenevre Ofisi ve İsviçre'ye nota verdi
Milletvekilleri ile 3 saat kahvaltı
YHT kazasıyla ilgili bilirkişi raporu açıklandı!
Vakıf üniversitesi rekoru İstanbul'da
Türk halkı için en büyük tehlike ABD
Sokakta cinayet
FETÖ’cü eski okul müdürü gözaltına alındı
Cumhuriyet yazarının cezası belli oldu: Başörtüsü takan kadınlara yönelik...
Kritik toplantı öncesi flaş açıklama
Yasa dışı organ nakline operasyon
Balıkçı teknesi battı: Çok ayıda ölü var
Merkez Bankası'ndan enflasyon yorumu
GÜNCEL
ÖZEL HABER
İLÇE HABERLERİ
SPOR
SİYASET
EĞİTİM
SAĞLIK
POLİS - ADLİYE
YAŞAM
KİM KİMDİR?
DİĞER »
EKONOMİ
1
2
3
4
5
VİDEO GALERİ
»
Güncel
»
60 saniyede bugün (04 Temmuz 2019)
60 saniyede bugün (04 Temmuz 2019)
Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.
04 Temmuz 2019 Perşembe 17:00
Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.
AA
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Yarış motosikletiyle 'adrenalin olsun' diye kapkaç yapmışlar
Alkollü kaptan, tekneye çarptı
Modifiye araç tutkununun şaşkına çeviren 'takı'sı
Tokat'a gergedan böceği bulundu
Hareketli dakikalar! Kocaeli'de başladı İstanbul'da son buldu
Bahçesindeki çayı söküp yerine 'likapa' dikti, kara geçti
Son Eklenen Videolar
Belediye işçisinin yavru köpeği faraşa koyup dereye attığı anlar kamerada
Türkiye'nin ilk tropikal meyve kooperatifi
Avukattan uçan tekme!
Meksika’da yarışta feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Rusya’da uçak sert iniş sonrası alev aldı: Ölü ve yaralılar var
Trabzon'da en renkli yayla göçü
Kategoriler
Siyaset
ÖZEL
Spor
Güncel
Hayat
İslam
FOTO GALERİ
Kemal Sunal'ın aramızdan ayrılışının 19.yılı
Bozkırın serin adresi: Günpınar Şelalesi
Japonya'daki G-20 zirvesinden samimi kareler
Ayvaz Dede Şenlikleri’ne katılacak atlılar yola çıktı
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Elektrik Kesintisi 4 Temmuz 2019 Ankara - Başkent EDAŞ
Su Kesintisi 4 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ
Baraj Doluluk Oranları 4 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ
Cumhuriyet yazarının cezası belli oldu: Başörtüsü takan kadınlara yönelik...
Künye
|
İletişim
|
Ziyaretçi Defteri
|
Sık Kullanılanlara Ekle
Tüm Hakları Saklıdır © 2012
Gazete İlk Sayfa
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel :
(312) 311 53 73
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.