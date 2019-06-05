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60 saniyede bugün (05 Haziran 2019)
60 saniyede bugün (05 Haziran 2019)
Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.
05 Haziran 2019 Çarşamba 19:16
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.