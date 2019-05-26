Anasayfa
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Arşiv
Sitene Ekle
Anasayfam Yap
BIST
86.072
Altın
251,269
Dolar
6,0742
Euro
6,8075
Ankara
22 °C
İstanbul
24 °C
İzmir
27 °C
Konya
23 °C
Afrika sıcakları geliyor
26 Mayıs HADİ ipucu sorusu: Masalcı Baba lakaplı yazar kimdir? Ailece Hadi 19.30 ipucu sorusu
Gram altın 5 haftadır yükseliyor
Gazeteci Önkibar’a yumruklu saldırı
Nemrut Dağı bayram tatilinde konuklarını bekliyor
'Sanat ve spor anlayışı olmayan bir medeniyet eksik kalır'
Şampiyon babanın şampiyon oğlu
Okul sıralarında antrenman yapıp Avrupa şampiyonu oldu
Peru'da 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
'Yeni ortaöğretim modelinde yapıcı eleştirileri dikkate alacağız'
Şanlıurfa'da 'lahmacun' sırasında kavga: 5 yaralı
THY'den Filistin'e 'yeni turist kafileleri' için iş birliği mesajı
Kaçak sakatat işlenen kesimhane mühürlendi, 22 bin TL ceza uygulandı
Lüks otellerin gelecekteki şefleri meslek liselerinde yetişiyor
Öğrencileri döven okul müdürü, görevden alındı
GÜNCEL
ÖZEL HABER
İLÇE HABERLERİ
SPOR
SİYASET
EĞİTİM
SAĞLIK
POLİS - ADLİYE
YAŞAM
KİM KİMDİR?
DİĞER »
EKONOMİ
1
2
3
4
5
VİDEO GALERİ
»
Güncel
»
60 saniyede bugün (26 Mayıs 2019)
60 saniyede bugün (26 Mayıs 2019)
Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.
26 Mayıs 2019 Pazar 16:49
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Şanlıurfa'da 'lahmacun' sırasında kavga: 5 yaralı
Öğrencileri döven okul müdürü, görevden alındı
Polis memurunun silahını almaya çalışınca...
Kaplumbağa kostümü ile araçların önüne atlayıp...
Hesabına yanlışlıkla yatırılan 706 gram altını iade etti
Caminin deposunda bulundu tam 82 santim uzunluğunda
Son Eklenen Videolar
İhtiyarın duası: Dedim dua et bana
Savcı Sayan paylaştı: Nereden nereye
Camide pes dedirten olay: İmam tarafından yakalandı
Tokat'ta feci kaza: 2 polis olay yerinde öldü
Allah resulünden son emri namaza dikkat edin
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki kazada bariyerlere sıkışan kadını itfaiye kurtardı
Kategoriler
Siyaset
ÖZEL
Spor
Güncel
Hayat
İslam
FOTO GALERİ
Haftanın fotoğrafları
Ecdat yadigarı İshak Paşa Sarayı ışıl ışıl
Saraybosna’nın tarihi camisinde “mahalle iftarı”
Ünlülerden şampiyonluk mesajları
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Elektrik Kesintisi 26 Mayıs 2019 Ankara - Başkent EDAŞ
Su Kesintisi 26 Mayıs 2019 Ankara - ASKİ
Baraj Doluluk Oranları 26 Mayıs 2019 Ankara - ASKİ
26 Mayıs HADİ ipucu sorusu: Masalcı Baba lakaplı yazar kimdir? Ailece Hadi 19.30 ipucu sorusu
Künye
|
İletişim
|
Ziyaretçi Defteri
|
Sık Kullanılanlara Ekle
Tüm Hakları Saklıdır © 2012
Gazete İlk Sayfa
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel :
(312) 311 53 73
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.