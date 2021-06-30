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60 yaş ve üzeri ile gebe kamu çalışanları, izinli sayılmaya devam edilecek

Kamu kurum ve kuruluşlarında 1 Temmuz'dan itibaren normal mesai saatlerine dönülürken, 60 yaş ve üzeri çalışanlar ile gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadarki süre içerisinde olan çalışanlar,normalleşme de izinli sayılacak
60 yaş ve üzeri ile gebe kamu çalışanları, izinli sayılmaya devam edilecek

 

Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarını sürdürecek. 

Sağlık Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; yönetici pozisyonundakiler hariç olmak üzere, 60 yaş ve üzeri çalışanlar ile gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadarki süre içerisinde olan çalışanlar idari izinli sayılmaya devam edilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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