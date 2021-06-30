60 yaş ve üzeri ile gebe kamu çalışanları, izinli sayılmaya devam edilecek

Kamu kurum ve kuruluşlarında 1 Temmuz'dan itibaren normal mesai saatlerine dönülürken, 60 yaş ve üzeri çalışanlar ile gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadarki süre içerisinde olan çalışanlar,normalleşme de izinli sayılacak

Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarını sürdürecek.

Sağlık Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; yönetici pozisyonundakiler hariç olmak üzere, 60 yaş ve üzeri çalışanlar ile gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadarki süre içerisinde olan çalışanlar idari izinli sayılmaya devam edilecek.