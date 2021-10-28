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600 milyon TL’lik kara kış desteği 

Kömür kullanmayan ihtiyaç sahibi ailelere doğalgaz desteğinde bulunacakları müjdesini veren ABB Başkanı Mansur Yavaş, “600 milyon TL’lik kara kış destek paketimizi başlatıyor, Ankara ayazında dayanışmayla ısınıyoruz” dedi.
600 milyon TL’lik kara kış desteği 

Başkent Kart üzerinden yapılan kömür yardımından sonra şimdi de kömür kullanmayan ihtiyaç sahibi ailelere doğalgaz desteğinde bulunacaklarını söyleyen ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda ‘Kara Kış Destek Paketi’ni açıkladı.
      
İhtiyaç sahibi vatandaşlara müjdeyi veren Yavaş, “Yeni destek paketimizde, kömür kullanmayan ihtiyaç sahibi ailelerimize doğalgaz desteğinde bulunacağız. Aralık ayında da 220 bin ailemizin Başkent Kartına 500 liralık destek tutarının yatırılması için de çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz” dedi.

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600 MİLYON TL’LİK DESTEK PAKETİ
     
Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında Başkent’te ‘bir elin verdiğini diğeri görmeyecek’ diyen Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruyla, “600 milyon TL’lik KARA KIŞ DESTEK PAKETİMİZİ başlatıyor, Ankara ayazında dayanışmayla ısınıyoruz. Başkent’te kimse yatağa aç girmeyecek, okumayan  hiçbir çocuk kalmayacak. Çetin günleri birlikte aşacak, güneşli günlere birlikte ulaşacağız” dedi.
      
Yavaş, sosyal yardım alan ailelere şu sözlerle seslendi:

“Bugüne kadar sizlerle birlikte 6 Milyon Tek Yürek olduk, hiç kimsenin ‘Bu kentte benim kimsem yok mu?’ sorusunu cevapsız bıraktırmadık. Cumhuriyetimizin Başkentini iyiliğin de başkenti haline hep birlikte getirdik. Bir yandan kuraklık, bir yandan pandemi süreci, bir yandan da ekonomik koşullar nedeniyle hemşehrilerimizin büyük bir kısmının çeşitli zorluklar yaşadığını biliyoruz. Bu sorunu aşmak için yeni bir sayfa açıyor, kara kış destek paketimizi açıklıyoruz. Yeni destek paketimizde, kömür kullanmayan ihtiyaç sahibi ailelerimize doğalgaz desteğinde bulunacağız. Bu desteğe, başvuru durumuna göre 400 milyon liralık bütçe ayırırken, ayrıca aralık ayında 220 bin ailemizin Başkent Kartına 500 liralık toplam 110 milyon liralık destek tutarının yatırılması için de çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz.”
  
YAVAŞ’TAN ÖĞRENCİLERE VE BAŞKENT KARTLILARA YENİ MÜJDE

Tüm bunların dışında, gelecek eğitim dönemi için sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına da müjde veren Yavaş, yeni yıldan itibaren gıda yardımları konusunda yeni düzenlemeler yapacaklarını da açıkladı:
“Tüm bunların yanında, yılbaşından itibaren, sosyal yardım alan her ailemizin Başkent Kartıyla günlük birer ekmek ve aylık birer kilo et alabilmeleri için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Gelecek eğitim döneminde, 20 bin civarında evladımızın da servis ücretlerini ödemeye başlayacağız. Hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmesin, kimse aç ve açıkta kalmasın diye hazırladığımız kara kış destek paketimiz ile çetin ayları birlikte aşacak, güneşli günlere hep birlikte ulaşacağız.”

Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan ailelere verilen Başkent Kartlara bugüne kadar yaklaşık 140 milyon TL ödeme yaparken, geçtiğimiz aylarda okullar açılmadan önce 164 bin 910 öğrenciye de yaklaşık 25 milyon TL eğitim desteği sağlamıştı.
28 bin 609 sosyal yardım alan ailenin Başkent Kartlarına kömür alımına özel ayrıca 61 milyon 509 bin 350 TL bakiye tanımlanmıştı. 

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