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62 bin 500 kişinin mesleki yeterlilik, sınav ve belgelendirme teşviki ödendi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 62 bin 500 kişinin yaklaşık 60 milyon lira tutarındaki mayıs ayı mesleki yeterlilik, sınav ve belgelendirme teşvikinin ödendiğini bildirdi.
62 bin 500 kişinin mesleki yeterlilik, sınav ve belgelendirme teşviki ödendi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üretimde etkinlik ve verimliliğin sağlanmasında önemli rol üstlenen nitelikli iş gücünün tesis edilebilmesine yönelik olarak 62 bin 500 kişinin yaklaşık 60 milyon lira tutarındaki mayıs ayı mesleki yeterlilik, sınav ve belgelendirme teşvikinin ödendiğini bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan itibaren mesleki yeterlilik sınavlarında ara verildiğini anımsattı.

Sınavlarda 1 Ocak-16 Mart tarihlerinde başarılı olarak mesleki yeterlilik belgesine hak kazanmış kişilere teşvikten yararlanarak sınav ve belge ücretlerini geri alabilme imkanı sağladıklarını belirten Selçuk, 26 Mart'ta yürürlüğe giren 7226 sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında üretimin, nitelikli iş gücü ile desteklenmesine yönelik İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak mesleki yeterlilik belgesi teşvikinin 2022'ye kadar sürmesinin sağlandığını kaydetti.

Bakan Selçuk, ülke ekonomisinde üretimin önemine dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"Mesleki Yeterlilik Kurumumuz, ilgili bakanlıklarımız, meslek kuruluşlarımız, sendika ve sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği içinde çalışma hayatında ihtiyaç duyulan meslek standartlarını belirliyoruz. Pandemi sebebiyle bazı sektörlerde olumsuz etkilenen üretim süreçlerini nitelikli ve belgeli iş gücü ile ivmelendirerek daha iyi bir konuma gelmesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

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