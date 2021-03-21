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6284'e düzenleme talebi

Gazetemize konuşan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, feshedilen sözleşmenin uygulamalarının devam ettiği 6284 sayılı yasayla ilgili de bir an önce çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.
6284'e düzenleme talebi

Aile yapısını bozduğu gerekçesiyle büyük tepki çeken İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile ayrıldı. Söz konusu fesih kararı pek çok kesim tarafından memnuniyetle karşılandı. Gazetemize konuşan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, feshedilen sözleşmenin uygulamalarının devam ettiği 6284 sayılı yasaya bir an önce düzenleme getirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

"OLDUKÇA YARARLI OLDU"
İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması konusunda geçmişte yetkililere çokça çağrılar yapan Babasız Bırakılan Çocuklar Çocuksuz Bırakılan Babalar Derneği (BABAÇDER) Başkanı İbrahim Aksoy, "İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi çocuklarımız, aile yapımız ve Türk toplumumuz açısından oldukça yararlı olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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Aksoy, içinde sapkın eğilimleri barındıran ve bu eğilimlere koruma sağlayan sözleşmenin feshedilmesinin yerinde bir karar olduğunu kaydetti. 

İstanbul Sözleşmesi'nin topluma bıraktığı zararın büyük olduğuna dikkat çeken ve söz konusu sözleşmenin ülkemizdeki uygulamalarıyla ilgili de çalışma yapılması gerektiğini belirten Aksoy, "Bu sözleşmenin uygulamaları 6284 sayılı yasa ile yapılıyor. Kadının sadece sözlü beyanını esas alan bu yasa değişmedikçe sorunlar devam edecektir. Bir an önce bu konuda da çalışma yapılmalı. Çünkü 'aile içi şiddeti önleme' adındaki kanun ne yazık ki sadece kadın için çalışıyor. Kadının beyanı esas alınırken erkeğin ne dediğine bakılmıyor" dedi.

FAYDASI DEĞİL ZARARI VARDI
Aile İçi İletişim ve Toplumsal Sorunlar Derneği Zeynep Göktaş ise "İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına bazı kesimler 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' diyerek karşı çıktığını görüyoruz; ancak bu sözleşmenin toplum yapımıza verdiği zarar ortada. İstanbul Sözleşmesi olduğu zaman da kadınlar ölüyordu. Bu sözleşmenin biz kadınlara bir faydası olmadığının aksine zararının olduğunu düşünüyorum. Hem aileyi hem kadınlarımızı hem de çocuklarımızı daha iyi koruyacak çalışmaları toplumumuzun değer yargılarıyla çelişmeyecek, inançlarımıza uygun şekilde yapalım. Hiçbir ailenin dağılmasına imkan vermeyelim. Sapkınlığı teşvik edici unsurlardan uzak duralım" diye konuştu.

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OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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