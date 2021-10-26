65 Yaş Üstü Gaza Bastı

2001’de 2,38 olan doğurganlık hızı, 2020’de 1.76 çocuğa kadar gerileyen ülkemizde, 65 yaş üstü nüfusun artışı ise sürüyor. 2015’te yüzde 8.2 iken, 2020’de yüzde 9.5’e çıkan yaşlı nüfusun bu gidişle 2030'da yüzde 12,9’a yükselmesi öngörülüyor.

23 YENİ HUZUREVİ YAPILACAK

Bu resmi veriler Aile Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakanlık 2023 yılı sonuna kadar toplamda 2 bin 320 kapasiteli 23 huzurevi yapılacağını duyurdu. Bakan Derya Yanık, huzurevleri ve bakım kuruluşlarında yaşlıların ihtiyacına en uygun şekilde hizmet vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

KAMU VE ÖZELDE TOPLAM 451 HUZUREVİ VAR

Eylül 2021 itibarıyla devlete bağlı 16 bin 509 kapasiteli 163 huzurevinde yaklaşık 14 bin kişiye hizmet sunuluyor. Ayrıca 17 bin 508 kapasiteli özel 267 huzurevinde de 11 bine yakın, 3 bin kapasiteli diğer kamu kurumlarına ait 21 huzurevinde ise 2 bin 400 yaşlının bakımı gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, halihazırda devlet ve özelde toplam 451 huzurevinde 27 bin 113 kişi kalıyor.

2001 yılında 2,38 olan doğurganlık hızı, 2020 yılında 1.76 çocuğa kadar gerileyen ülkemizde, yaşlı nüfusun artışı ise sürüyor. Bugün yüzde 9,5’e çıkmış olan yaşlı nüfusun bu gidişle 2025'te yüzde 11, 2030'da ise yüzde 12,9’a yükselmesi öngörülüyor. Bu oran 2015 yılında yüzde 8,2’ydi.

23 YENİ HUZUREVİ YAPILACAK

Bu resmi veriler Aile Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2023 yılı sonuna kadar toplamda 2 bin 320 kapasiteli 23 huzurevini hizmete açacaklarını bildirdi.

“2080’DE YÜZDE 25’E ÇIKACAK”

Bakan Yanık, yaptığı açıklamada, 2021 yılı Eylül ayı itibarıyla Bakanlığa bağlı 16 bin 509 kapasiteli 163 huzurevinde, yaklaşık 14 bin kişiye hizmet sunulduğunu belirtti.

Türkiye'de "yaşlı" olarak tanımlanan 65 yaş üstü nüfusun tüm nüfusa oranının yüzde 9,5 olduğu bilgisini paylaşan Yanık, bunun 2025'te yüzde 11, 2030'da yüzde 12,9, 2040'ta yüzde 16,3, 2060'ta yüzde 22,6, 2080'de de yüzde 25,6 olacağının öngörüldüğünü aktardı.

KAMU VE ÖZELDE TOPLAM 451 HUZUREVİ VAR

Bu öngörüden hareketle Bakanlıkça, yaşlılara yönelik evde bakım ve gündüzlü bakım hizmetlerini yaygınlaştırmak, yaşlıların aile yanında bakımını destekleyen politikalara ağırlık vermek amacıyla birçok çalışma yürütüldüğünü belirten Bakan Yanık, yaşlıları hayatın her alanında desteklemenin, aile ortamında, huzurlu, mutlu, güvenli ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamanın asli görevleri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Eylül 2021 itibarıyla Bakanlığımıza bağlı 16 bin 509 kapasiteli 163 huzurevinde yaklaşık 14 bin kişiye hizmet sunuluyor. Ayrıca 17 bin 508 kapasiteli özel 267 huzurevinde 11 bine yakın, 3 bin kapasiteli diğer kamu kurumlarına ait 21 huzurevinde 2 bin 400 yaşlının bakımı gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, halihazırda Bakanlığımıza bağlı ve özel toplam 451 huzurevinde 27 bin 113 kişi kalıyor."

AMAÇ YAŞAM KALİTELERİNİ ARTIRMAK

Aile Bakanı Yanık, verilen hizmetlerle hayatına dokunulan yaşlıların sayısının artırılmasının amaçlandığını vurgulayarak "Bu kapsamda halihazırda 32 gündüz hizmet sunan kuruluşta 301 yaşlıya aktif olarak gündüz bakım hizmeti sunuluyor. Yaşamını evde ailesi, akrabalarıyla veya yalnız sürdüren sağlıklı yaşlıların boş zamanlarını değerlendirmelerini sağlayan yaşlı gündüz bakım merkezleri, günlük yaşam faaliyetlerinde yaşlılara destek hizmetleri vermeyi, aktivitelerini artırmayı ve yaşlıların yaşam kalitesinin artırılmasını sağlıyor" dedi.

KADIN BAŞI ÇOCUK ORANI 2’NİN ALTINA DÜŞTÜ

Bu arada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2020 yılında 1,76 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum doğurganlığın, nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi.

URFA LİDER, KÜTAHYA SONUNCU

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2020 yılında 3,71 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,22 çocuk ile Şırnak, 2,88 çocuk ile Ağrı ve Siirt izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,29 çocuk ile Karabük oldu. Bu ili 1,31 çocuk ile Zonguldak ve Kütahya izledi.

ERSİN ODABAŞI/İLKSAYFA