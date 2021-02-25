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65 yaş üstü için interaktif spor desteği

Corona virüs salgını sebebiyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü Yenimahalleliler, Yenimahalle Belediyesi’nin #evdespor hashtagi ile başlattığı interaktif spor eğitimleri ile zinde kalacak.
65 yaş üstü için interaktif spor desteği

Yenimahalle Belediyesi, “Corona virüs yaşantımıza engel olamaz” sloganıyla Yenimahallelileri evlerinde spor yapmaya davet ediyor. Tesis hocaları evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların metabolizmalarını hareketli tutmak adına evde yapılabilecek egzersizlerin videolarını Yenimahalle Belediyesi youtube ve facebook hesaplarından paylaşmaya başladı.

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Sosyal medyadan spor eğitimleri devam edecek
Vatandaşlar bugünden itibaren belediyenin sosyal medya hesaplarından videoları izleyerek eğitmenlerle birlikte evlerinde spor yapıp, sağlık için form tutabilecek.

Korona virüsü ile mücadelede evde kalma sürecine destek olmak için belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz diyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Eğitimde, sporda, kültür sanatta kimi zaman canlı yayın, kimi zaman da hazırladığımız videolarla ilçe sakinlerimizin hayatlarına devam etmelerini sağlamak istiyoruz.

Vatandaşlarımız evlerinde, dört duvar arasında olabilirler ancak sağlık için hareket etmeye devam etmeliyiz. Tüm vatandaşlarımızı sosyal medya hesaplarımızdan paylaştığımız spor videolarını izlemeye ve evlerinde uygulamaya davet ediyorum” dedi.  

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