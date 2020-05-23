65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır? Başvurular nereye, nasıl yapılacak? Sonuçlar nereden öğrenilecek?

Korona virüs yasakları nedeniyle bir süredir evlerinde kalan 65 yaş üstü vatandaşlara müjdeli haber geldi. 65 yaş üstü vatandaşlar, 1 ay boyunca dönmemek şartıyla tek yönlü seyahat izin belgesi alabilecek.

Uzun süredir sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara, Bilim Kurulunun önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda 21 Mayıs Perşembe günü saat 09.00’dan itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verildi.

Bu doğrultuda, İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine 65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlar İçin Seyahat İzin Belgesi konulu Genelge gönderildi. Peki, 65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır? Başvuru şartları neler? Kimler faydalanabilecek? Yanlarında kaç kişi refakat edebilecek? Başvurular nereye, nasıl yapılacak? Başvuru sonucu nasıl öğrenilecek? Başvurusu onaylananlar hangi kuruma seyahat edeceklerini bildirmek zorunda olacak? İşte hepsinin cevabı…

30 GÜN ŞARTI VE BİR REFAKATÇİ

Genelgeye göre;

22 Mart tarihli genelge ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımıza (üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilecek. Bu kapsamda, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde bir kişi refakat edebilecek.

BAŞVURULAR NEREYE, NASIL YAPILACAK?

65 yaş ve üzeri vatandaşlar; Seyahat İzin Belgesi taleplerini, 21 Mayıs Perşembe günü, saat 09.00’dan itibaren elektronik ortamda E-Devlet, İçişleri Bakanlığı, E-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabilecek.

KİMLERE SEYAHAT İZİN BELGESİ VERİLECEK?

Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Covid-19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup/olmadığı hususu da sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanacak.

BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLECEK?

Vatandaşların bahse konu belgeyi almak üzere herhangi bir sağlık kuruşuna ya da kaymakamlık/valiliklere gitmelerine gerek bulunmayacak. Seyahat İzin Belgesi başvuruları otomatik olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacak.

İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılacak olup ayrıca E-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilecek.

REFAKATCİ KAÇ SAAT İÇERİSİNDE GERi DÖNEBİLECEK?

Düzenlenen Seyahat İzin Belgesi tek yön geçerli olacak ve seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmaları esas olacak.(65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde refakat eden kişiler 72 saat içinde geri dönebileceklerdir.)

İZİN BELGESİ ALANLAR AİLE HEKİMİNE BİLDİRECEK

İzin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların bilgileri otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecek. Kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılacak.

65 yaş ve üzeri olan vatandaşlar gidecekler yerlerde de 22 Mart tarihinde yayınlanan genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek.

Emrah Özcan/İLKSAYFA





