65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkarak yürüyüş yaptı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler istisna uygulanması kapsamında bir hafta sonra tekrar sokağa çıktı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler istisna uygulanması kapsamında bir hafta sonra tekrar sokağa çıktı.

Geçen hafta 4 saat dışarı çıkan binlerce kişi bugün yine sokağa çıkma imkanı buldu.

Trakya genelinde saat 12.00'de sokağa çıkan yaşlıların sosyal mesafe kuralına uyup maske taktıkları gözlendi.

Edirne'de bazı yaşlılar evlerinin önünde oturmayı tercih ederken bazıları yürüyüş yaptı, evlerine yakın mesafedeki park ve bahçelerde dolaştı.

Kırklareli

Kırklareli'nde de 65 yaş üzeri ve kronik hastalar tekrar sokağa çıkmanın keyfini yaşadı.

İkinci kez sokağa çıkan yaşlılar, sosyal mesafe kuralını gözeterek Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, İstasyon Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Festival Alanı'nda bir süre yürüyüş yaptı.

Festival alanındaki spor aletlerini de kullanan yaşlılar, açık havada fiziksel hareketler yapma imkanı buldu.

Dinlenmek için ise ağaç gölgelerinde oturmayı seçen yaşlılardan kimisi kitap ya da gazete okurken, kimi ise tanıdıkları ile sohbet etti. Bazı yaşlılar bir yandan gezerken, diğer yandan market ihtiyaçlarını giderdi.

68 yaşındaki Halim Tunç, AA muhabirine, yeniden sokağa çıkarak temiz hava aldıklarını, güneşlendiklerini belirtti.

Tekirdağ

Tekirdağ'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler sokağa çıkarak güzel havanın tadını çıkarttı.

Bazı yaşlılar Hükümet Caddesi'nde yürüyüş yaparken, bazıları ise evlerine yakın parklarda zaman geçirdi.

Dışarı çıkan yaşlıların maske takıp, sosyal mesafe kuralına da uyduğu gözlendi.

Sivas

Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere park ve caddelerde 65 yaş ve üstü vatandaşlar yoğunlukla görüldü.

77 yaşındaki Mevlüde Koç, yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 ay aradan sonra sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kendisine tanınan sürede Ethembey Parkı'nda zaman geçireceğini belirten Koç, koronavirüsten ülkenin biran önce kurtulması için dua ettiğini dile getirdi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada ise risk oluşturmaması ve sosyal mesafenin korunması için dışarı çıkma kısıtlaması olmayan vatandaşlardan, çok zaruri bir sebepleri olmadığı sürece evde kalmaları istendi.

Kayseri

Kayseri'de 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar da serbestlik sayesinde dışarda olmanın keyfini çıkarıyor.

Kimi yaşlılar mahalle aralarında ve sokaklarda yürüyüşe çıkarken, kimi de kentin meydanında vakit geçirmeyi tercih etti.

Yenimahalle Meydanı'nda bir araya gelen yaşlılar, cami avlusunda arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Polis ekipleri, meydanda toplanan ve zaman zaman sosyal mesafe kuralını ihlal eden yaşlıları uyardı.

82 yaşındaki Mehmet Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yalnız yaşadığını, günlerdir evde olduğunu ifade etti.

18.00'e kadar dışarda gezeceğini aktaran Yiğit, "Allah hapiste olanlara yardım etsin. Eşimin mezarı Yozgat'ta ziyaret etmek istiyorum, Yozgat'a gidemiyorum. Bugün de dışarı çıktım açık yer bulursam torunlara şeker filan alayım istiyorum." diye konuştu.

Kırşehir

Kırşehir'de de yaşlılar, Cacabey ve Ahi Evran meydanlarında vakit geçirdi, yürüyüş yaptı.

Meydanların yanı sıra özellikle Terme Caddesi'nde yoğunluk gözlendi.

Vatandaşların bazıları alışveriş yaparken, kimisi de ATM'lerden maaşlarını çekti.

Bazı yaşlılar ise çocukları ve torunları ile dolaştı.

66 yaşındaki Mehmet Yılmaz, maske takarak sokağa çıktığını, halk pazarına giderek alışveriş yapacağını söyledi.

Evde çok sıkıldığını anlatan Yılmaz, "Pazardan sonra biraz dolaşacağım. Sonra da markete uğrayacağım." dedi.